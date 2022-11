Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa 3-letniego Nikodema z Włocławka. Skazał matkę chłopca na 25 lat więzienia za pomocnictwo. Taki sam wyrok, za zabójstwo dziecka, usłyszał jej konkubent.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zakończył się proces odwoławczy w sprawie zabójstwa 3-letniego Nikodema z Włocławka. Do zbrodni doszło w 2019 r.

Na salę sądową z aresztu nie zostali doprowadzeni oskarżeni 27-letni Paweł K. (ojczym 3-letniego Nikodema) i matka chłopca 31-letnia Agnieszka S.



Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył kary więzienia dla obojga. Paweł K. usłyszał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo, znęcenie się psychiczne i fizyczne, połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa oraz za spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matce chłopca, za pomocnictwo z zamiarem bezpośrednim, wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności.



Do śmierci dziecka doszło 30 lipca 2019 roku. Wezwany do mieszkania przy ul. Chopina we Włocławku lekarz stwierdził zgon 3-letniego Nikodema. Po przeprowadzonej sekcji zwłok zarzuty postawiono Agnieszce S. i jej konkubentowi Pawłowi K.



Prokuratura wskazywała, że do powstania ciężkich obrażeń ciała doprowadziła przemoc fizyczna. Ponadto, zdaniem śledczych Paweł K. umieścił chłopca nieprzytomnego w wannie wypełnionej wodą, przez co dziecko utonęło.



Paweł K. będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie z więzienia po odbyciu 20 lat kary.



Wyrok jest prawomocny.