Trzej pasażerowie na gapę zostali uratowani przez hiszpańską straż przybrzeżną w Las Palmas. Przez 11 dni płynęli z Nigerii na Wyspy Kanaryjskie, siedząc na płetwie sterowej tankowca.

Na zdjęciu udostępnionym przez hiszpańską straż przybrzeżną widać trzy osoby na płetwie sterowej statku Alithini II, pływającego pod maltańską banderą. Statek wyruszył do Las Palmas z Lagos, dawnej stolicy Nigerii nad Zatoką Gwinejską.



Migranci otrzymali pomoc lekarską z powodu odwodnienia i hipotermii - poinformowała agencja EFE za strażą przybrzeżną.



To nie pierwszy i nie ostatni raz. Pasażerowie na gapę nie zawsze mają takie szczęście - skomentował Txema Santana, dziennikarz i doradca ds. migracji w regionalnym rządzie Wysp Kanaryjskich.



Liczba przypadków migracji przez morze na archipelag wzrosła o 51 proc. w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku - poinformował dziennik "The Guardian" za danymi rządu Hiszpanii.



To nie pierwszy przypadek, gdy w porcie w Las Palmas odkryto pasażerów na gapę podróżujących w tak niebezpieczny sposób. W listopadzie 2020 r. trzy osoby znaleziono na płetwie sterowej tankowca Ocean Princess II. Miesiąc wcześniej na płetwie sterowej norweskiego tankowca Champion Pula do Las Palmas przybyły trzy inne osoby - przekazała EFE.