​4 czerwca 1989 roku, w Polsce odbyły się pierwsze, częściowo wolne, tak zwane kontraktowe wybory. Ich wynik był zwycięstwem demokratycznej opozycji i działaczy Solidarności - na tyle, na ile było to możliwe, bo w wyborach do Sejmu i tak co najmniej 65 proc. mandatów z założenia miało trafić do działaczy PZPR lub jej przybudówek. W kampanii wyborczej sprzed 33 lat bardzo ważną rolę odegrały plakaty.