​Kilkadziesiąt worków z białą zbryloną substancją znaleźli w lesie w Gdyni uczestnicy akcji "Sprzątanie świata". Straż pożarna zidentyfikowała to jako węglan sodu i węglan potasu. To substancje używane w przemyśle i gospodarstwach domowych. "Nie są toksyczne, ale w takiej ilości mogą być niebezpieczne dla środowiska" - poinformowała RMF FM Joanna Śliwińska z Urzędu Miasta Gdyni.

Znalezione odpady / KMP Gdynia / Policja

O znalezieniu worków informowaliśmy wczoraj.

Dotąd wydobyto blisko 50 worków, każdy waży 50 kg, a to jeszcze nie wszystko. Są to bardzo stare worki, które długo przeleżały w ziemi - mówiła Śliwińska. Nie są to odpady toksyczne, ale w takiej ilości mogą być niebezpieczne dla środowiska - dodała.

Na miejscu pracowali inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dziś pod ich nadzorem worki wydobywa prywatna firma, która ma się zająć ich utylizacją.

/ KMP Gdynia / Policja

Węglan potasu to nieorganiczny związek chemiczny o silnym odczynie zasadowym, jest wykorzystywany m.in. w środkach ochrony roślin. Węglan sodu to soda kalcynowana wykorzystywana m.in. środkach do prania i środkach higieny osobistej.

Policja pod nadzorem prokuratury próbuje ustalić, kto wyrzucił w lesie odpady przemysłowe.