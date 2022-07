​"Zwróćcie uwagę na wywieszoną flagę przy kąpielisku. Czerwony kolor to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Pamiętaj woda to żywioł, który nie wybacza błędów" - to część komunikatu, nagranego przez policję, jaki usłyszą plażowicze przebywający nad morzem i nad wybranymi jeziorami w województwie pomorskim.

Akcja ratownicza w Jantarze / Kuba Kaługa / RMF24 Po tragicznym wypadku w Jantarze i dwóch utonięciach w Jastrzębiej Górze policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku postanowili nagrać komunikat dźwiękowy. Będzie on emitowany przez megafony z radiowozów i quadów pomorskiej policji nad morzem, jeziorami i innymi akwenami. Utonięć w Jantarze i w Jastrzębiej Górze można byłoby uniknąć, gdyby plażowicze przestrzegali zakazu kąpieli i wywieszonych przez ratowników czerwonych flag. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj komunikatu dla plażowiczów Komunikat przekażemy też innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo nad akwenami. Z prośbą o jego jak najczęstsze emitowanie dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa - zapowiada pomorska policja. Zobacz również: Jest śledztwo ws. tragedii na plaży w Jantarze

