2,6 promila alkoholu miała w organizmie 32-latka, która doprowadziła do wypadku w Mostach w woj. świętokrzyskim. Jej 5-letni syn trafił do szpitala.

Jak informuje policja, do wypadku doszło w czwartek ok. 12:30 na prostym odcinku drogi. 32-latka uderzyła autem osobowym w drzewo. Jej 5-letni syn, z którym podróżowała, trafił do szpitala.

Badanie alkomatem wykazało, że 32-latka miała 2,6 promila alkoholu w swoim organizmie. Kobieta wkrótce stanie przed sądem.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Świętokrzyska policja /