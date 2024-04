W święta było mniej wypadków niż w zeszłym roku. Niepokoi za to liczba kierowców, którzy zdecydowali się wejść za kierownicę po alkoholu w te święta. Od piątku na pomorskich drogach zginęły dwie osoby.

/ Policja Pomorska / Materiały prasowe

Policjanci od piątku zatrzymali 63 nietrzeźwych kierowców. W zeszłe święta było to 44 kierowców.

Pomorscy policjanci pracowali na miejscach 198 kolizji i 11 wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 12 zostało rannych - mówi RMF FM mł. asp. Łukasz Kirkuć z KWP Gdańsk. Z danych policji wynika, że w zeszłym roku doszło do 19 wypadków, w których zginęły 4 osoby.

W sobotę kilka minut po godzinie 21 w Trzcińsku na drodze wojewódzkiej nr 222 doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 35-latek kierujący osobowym renault, jadąc w kierunku Starogardu Gdańskiego, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na prawe pobocze, gdzie pojazd dachował - relacjonował aspirant sztabowy Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Do kolejnego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj na drodze krajowej 55 w Wiszarach. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W wypadku zginęła jedna osoba - to 81-letni kierowca fiata. Z kolei motocyklista i pasażerka auta zostali zabrani do szpitala.

/ Materiały prasowe

Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie kierowca fiata wykonał nieprawidłowo manewr skrętu w lewo. W wyniku tego doszło do zderzenia z motocyklistą - poinformowała asp. Anna Filar z KPP w Kwidzynie.

Dziś policjanci ostrzegają przed nagłą zmianą pogody. Bądźcie skoncentrowani na drodze, przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego - apelują pomorscy policjanci.