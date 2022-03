W weekend w Gdańsku zostaną rozegrane mistrzostwa Polski w short tracku. Na starcie pojawi się m.in. Natalia Maliszewska, wicemistrzyni Europy i liderka naszej reprezentacji.

/ Rafał Oleksiewicz / Materiały prasowe

Łyżwiarze wracają do ścigania po ponad miesięcznej przerwie. Na krótkim torze w Gdańsku zobaczymy całą czołówkę polskich zawodników w short tracku, w tym Natalię Maliszewską, aktualną wicemistrzynię Europy na dystansie 500 metrów i wielokrotną medalistkę zawodów Pucharu Świata. Jedną z zawodniczek, która spróbuje jej zagrozić w walce o złote medale MP, jest Nikola Mazur. Pochodząca z Białegostoku 26-latka jest świeżo upieczoną olimpijką z Pekinu. Jak przyznaje, z mieszanymi odczuciami podchodzi do oceny swoich lutowych startów w Azji. Mazur w rywalizacji na 500 metrów odpadła w kwalifikacjach. Lepiej poszło jej we wspólnym starcie z reprezentacyjnymi koleżankami.

Początkowo byłam trochę rozczarowana indywidualnym występem w Chinach. Analizując go jednak na spokojnie doszłam do wniosku, że to był dobry bieg. Czuję jednak pewien niedosyt, bo przygotowałam się na dużo więcej. Szkoda, że warunki startowe były trochę ciężkie pod względem mentalnym - opowiada Mazur.

Z kolei szóste miejsce kobiecej sztafety to całkiem przyzwoity wynik, tym bardziej że to był nasz historyczny występ i nieźle poradziliśmy sobie z zamieszaniem związanym z niepewnym startem Natalii Maliszewskiej - dodaje.

Bieżący sezon został przedłużony o kilka tygodni. W związku z decyzją Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), zaplanowane pierwotnie na połowę marca mistrzostwa świata w Montrealu zostaną ostatecznie rozegrane na początku przyszłego miesiąca (8-10 kwietnia).

Mazur jest z jedną czterech łyżwiarek, która może czuć się spokojna startu na światowych zawodach. Poza nią są to siostry Natalia i Patrycja Maliszewskie, a także Kamila Stormowska. Podczas MP w Gdańsku powinno się rozstrzygnąć, której z zawodniczek przypadnie rola rezerwowej w Kanadzie - Gabrieli Topolskiej czy Magdalenie Zych. Skład reprezentacji Polski uzupełni dwójka mężczyzn.

MP w short tracku w Gdańsku rozpoczną się w piątek, 25 marca, a zakończą w niedzielę, 27 marca.