Trzeci raz Góra Gradowa rozświetli się na cały weekend. Rusza „Festiwal Światła”. Hasłem tegorocznej odsłony jest "Światło w naszym życiu". Uczestnicy będą mogli zobaczyć jak światło przenika różne sfery życia człowieka, od malarstwa i architektury po naukę i technologię.

/ Dawid Linkowski / Materiały prasowe

Przygotowane są wystawy, pokazy i instalacje stworzone przez artystów z całego świata m. in.: z Japonii, Włoch, Czech, Portugalii i Hiszpanii.

Jestem wzruszona ile artystów się do nas zgłosiło - przyznaje Aleksandra Goździelewska, dyrektorka artystyczna festiwalu w rozmowie z reporterem RMF FM. Jak zapowiada w tym roku będzie także wiele zjawiskowych mappingów, wśród nich Tenebrae czeskiej grupy Metanoia Creatives, który nawiązuje do tradycji tenebryzmu i malarstwa dawnych mistrzów.

Mapping to artystyczna praktyka polegająca na wyświetlaniu obrazów na różnych powierzchniach, jak budynki czy pomniki. Wykorzystuje się do tego oprogramowanie, aby dopasować obrazy do kształtu i charakteru danej przestrzeni.

/ Dawid Linkowski / Materiały prasowe

Swoje prace podczas festiwalu przedstawią także studenci i opiekunki Pracowni Podstaw Projektowania Plastycznego Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. W Strefie ASP będzie można zobaczyć interaktywną instalację i uczestniczyć w performansie.

Rozświetlimy całą Górę Gradową. Będzie coś dla miłośników sztuki i technologii - zapowiada Magda Maszewska z "Festiwalu Światła". Będzie to m.in. instalacja ze zsynchronizowanych, świecących parasolek.

/ Dawid Linkowski / Materiały prasowe

W planie również rodzinna gra terenowa oraz escape room z Janem Heweliuszem w roli głównej, które połączą naukę z zabawą.

Wystawy będą czynne dla zwiedzających w piątek od g. 18.00, a w sobotę od g. 16.00. Pokazy i koncerty rozpoczną się o g. 21.00 w piątek, a o 20.30 w sobotę i potrwają do północy.

Organizatorami są trzy organizacje: Hackerspace Trójmiasto, Hevelianum i L’art.