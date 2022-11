Patronem skweru na Oruni przy ul. Gościnnej został profesor Jerzy Samp - wybitny pisarz, historyk literatury i mieszkaniec Oruni. Miejsce, w którym powstał skwer widywał codziennie z okna swojej pracowni, bo mieszkał w domu znajdującym się zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej.

/ UM Gdańsk /

Profesor Jerzy Samp był autorem kilkudziesięciu książek i opracowań opowiadających o Kaszubach i Pomorzu. Wielokrotnie mówił i pisał o Oruni jako swojej „małej ojczyźnie”, o odkrywaniu jej tajemnic i o ludziach ją zamieszkujących.

To miejsce jest wybrane idealnie, najbliżej naszego domu. Była to codzienna droga taty do pracy, do garażu czy po gazetę. Również z nami, swoimi dziećmi chodził tędy do Parku Oruńskiego. Tata z okna swojej pracowni często obserwował mnie bawiącego się tu, czy zjeżdżającego na sankach i zawsze kątem oka dostrzegał, kiedy psociliśmy. Jestem przekonany, że tata patrząc z góry dostrzega dziejącą się tu rewitalizację. Mam nadzieję, że ten plac będzie kolejnym elementem Oruni, która pięknieje. To dla nas ogromne wzruszenie, że tata będzie patronem tego miejsca - mówił Christian Samp, syn profesora, który zabrał głos w imieniu bliskich podczas uroczystości.

Profesor zaangażowany był w działalność wielu organizacji naukowych i społecznych. Był m.in. członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Współtworzył również Instytut Kaszubski i kierował Zakładem Pomorzoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim.

Do najbardziej znanych dzieł Jerzego Sampa należą m.in. „Legendy Gdańskie. Baśnie, podania i przypowieści”, „Bedeker gdański”, „Miasto magicznych przestrzeni”, „Gdańska kapsuła czasu”, „Gdańsk baśniowa stolica Kaszub”.

/ UM Gdańsk /

Są tacy gdańszczanie i jest ich wielu, którzy dzięki swojej działalności i ciężkiej pracy pozostają w naszej pamięci na długo. Z wdzięcznością myślę o tym, co pan profesor Jerzy Samp zrobił dla Gdańska i Pomorza. Był bowiem szefem instytutu, który zgłębiał historię naszego regionu. Jestem wdzięczna za to, co profesor zostawił, jego pracę naukową i liczne dzieła. Dziękuję Radzie Dzielnicy i lokalnym aktywistom za inicjatywę upamiętnienia profesora właśnie w ten sposób – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

O nadanie skwerowi nazwy prof. Jerzego Sampa do Rady Miasta Gdańska wystąpiła Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Radni podczas wrześniowej sesji uchwałę przyjęli jednogłośnie.

W poniedziałek odsłonięto tablicę z nazwą skweru. Sama modernizacja dopiero przed nami. Rada dzielnicy ma przeznaczyć na ten cel 50 tys. złotych.





Jestem wdzięczna wszystkim, dzięki którym mogliśmy się tu dziś spotkać i odsłonić tablicę. Jest ona początkiem zmiany tego terenu, gdzie mieszkał profesor Samp i zarazem początkiem łączenia Rynku Oruńskiego z Parkiem Oruńskim. Trwa rewitalizacja Oruni i właśnie zyskujemy nową, szczególną przestrzeń - mówiła Agnieszka Bartków, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce.





Do końca roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ma ogłosić konkurs na koncepcję zagospodarowania nowopowstałego skweru.





Autor: Stanisław Pawłowski