Jednoczesne badanie w ECS wykonało 156 kobiet. Z okazji Dnia Kobiet, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku pobity został rekord Polski w samobadaniu piersi. To część akcji profilaktycznej organizowanej przez miasto i Fundację OmeaLife i Gdański Uniwersytet Medyczny.

Nikt z nas nie jest gotowy na to, by usłyszeć, że ma raka. Tylko badania profilaktyczne mogą uratować życie, a wczesna diagnostyka gwarantuje wyleczenie. Profilaktyka, podstawa, to samobadanie piersi - mówi Ewelina Puszkin z Fundacji OmeaLife.

Poza biciem rekordu, głównym punktem wydarzenia były prelekcje, podczas których zostały przedstawione informacje na temat profilaktyki raka piersi i poprawnego samobadania. Przeprowadziły je studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego oraz Promocji Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ważne by poznać swoje ciało. Samobadanie należy wykonywać raz w miesiącu. Uczymy tego dziewczynki już w ostatnich klasach szkół podstawowych. Jeśli znajdziemy cokolwiek co nas zaniepokoi, warto pójść do lekarza, nie bójmy się - powiedziała nam Anna Szablewska z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów u kobiet. Jedną z metod profilaktycznych jest samobadanie piersi, które rekomendowane jest wszystkim kobietom około 20. roku życia. Dzięki comiesięcznemu badaniu palpacyjnemu można szybciej zareagować w przypadku nieprawidłowości i w związku z tym, wcześniej rozpocząć leczenie.

Wiele kobiet nie zdaje siebie sprawy z tej konieczności albo nie wie, w jaki sposób przeprowadzić badanie. Gdy rozmawiam z kobietami, to słyszę: "o kurczę muszę zbadać, muszę zrobić USG, mam zaległą mammografię" - dodaje Monika Chabior zastępczyni prezydent Gdańska.

Z wykonywaniem badań profilaktycznych w Polce nie jest najlepiej. W krajach skandynawskich zgłaszalność na mammografię przesiewową przekracza 90 procent. W Polsce wynosi niespełna 40 procent. Raz na dwa lata kobieta między 50., a 69. rokiem życia może za darmo zrobić mammografię.