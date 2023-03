Barbie zaprezentowano po raz pierwszy 9 marca 1959 r. na targach zabawek w Nowym Jorku i od tego czasu stała się ikoną. Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznania na wystawie "Barbie. Nieznane oblicza" pokaże jak najpopularniejsza lalka świata zmieniła na przestrzeni dziesięcioleci sposób postrzegania kobiet.

"Zabawka ujrzała światło dzienne pod koniec lat 50. Poszczególne wcielenia słynnej lalki dają nam wgląd w zmiany społeczne zachodzące w poszczególnych dekadach XX i XXI wieku. Oczywiście chodzi zwłaszcza o społeczeństwo amerykańskie, choć nie tylko. Lalki są odbiciem często burzliwych i kontrowersyjnych zjawisk, takich jak chociażby rasizm, dyskryminacja ze względu na wiek, czy wykluczenie spowodowane niepełnosprawnością" - podkreślili twórcy wystawy.



Wskazali także, że Barbie postrzegana jako zjawisko kulturowe prowokuje do zadawania pytań o pozycję kobiety we współczesnym świecie - o to, czy lalka jest ucieleśnieniem ideału piękna? Czy role, które przyjmuje faktycznie są odzwierciedleniem udziału i pozycji kobiet w otaczającej nas rzeczywistości? A także jakie aktywności Barbie ma ciągle dopiero przed sobą?

Lalki ze zbiorów prywatnych

Prezentowane na wystawie lalki pochodzą ze zbiorów prywatnych. Kuratorką ekspozycji jest Aleksandra Podżorska.



Wystawę "Barbie. Nieznane oblicza" można będzie oglądać od czwartku 9 marca w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu - oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.



Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kultowa zabawka

Barbie to mimo upływu lat wciąż jedna z najlepiej sprzedających się zabawek, najpopularniejsza lalka w historii, także jedna z najbardziej charakterystycznych ikon kultury masowej.



Barbie została zaprojektowana przez Ruth Handler w 1958 roku. Świat poznał ją 9 marca 1959 roku, kiedy to zadebiutowała na międzynarodowych targach zabawek w Nowym Jorku. Lalka wyglądająca jak dorosła osoba w swej premierowej odsłonie miała na sobie czarno-biały kostium kąpielowy w paski i włosy upięte w koński ogon. W swojej historii miała setki wcieleń, była też stylizowana na wiele postaci ze świata popkultury, nauki i polityki.



Barbie była lekarką, pilotem, astronautą oraz weterynarzem; w kolejnych wcieleniach zwracała uwagę na problemy niepełnosprawności ruchowej, wad słuchu, chorób onkologicznych i mniejszości seksualnych.

Barbie wzorowana na znanych postaciach

W 1967 r. pojawiła się pierwsza lalka na wzór znanej postaci. Była nią modelka Twiggy. Potem własną Barbie miały m.in. Elżbieta II, Tina Turner, Angela Merkel, matematyczka Katherine Johnson, badaczka szympansów Jane Goodall, malarka Frida Kahlo oraz podróżniczka Martyna Wojciechowska.



Powstała też lalka mająca styl i sylwetkę Karla Lagerfelda i lalka w wersji drag queen. Wzorem dla lalki Barbie był David Bowie. Własną lalkę Barbie zaprojektował Elton John.



Stroje dla Barbie szyły największe sławy świata mody. Lalka doczekała się też m.in. serii filmów ze swoim udziałem.



Ekspozycję "Barbie. Nieznane oblicza" będzie można oglądać w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu do 30 lipca.