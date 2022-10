Policjanci z Gdyni zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę, którzy znęcali się nad 29-latkiem. Mężczyzna został pobity i uwięziony w piwnicy. Jego krzyk i wołanie o pomoc usłyszała przypadkowa osoba. Powód zatargu był prozaiczny: poszkodowany nie chciał uczestniczyć w zakrapianej alkoholem imprezie.





Jedna z zatrzymanych osób / KMP Gdynia / Policja

Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili, że do piwnicy można wejść jedynie bezpośrednio z mieszkania od strony podwórka. Ponieważ nikt nie reagował na pukanie, a drzwi były otwarte, funkcjonariusze weszli do środka. W mieszkaniu zastali dwóch mężczyzn i kobietę. Usłyszeli też krzyk i walenie w strop.

Drzwi do piwnicy były zamknięte i miały zdemontowane klamki. Po ich otwarciu i zejściu na dół policjanci zobaczyli rannego mężczyznę.

Jak ustalili policjanci, dwaj mężczyźni przebywający w mieszkaniu dzień wcześniej zorganizowali libację alkoholową, w której pokrzywdzony nie chciał brać udziału. Po jakimś czasie zeszli do piwnicy, w której nocował 29-latek, zabrali mu saszetkę, telefon, zegarek i grozili pozbawieniem życia. Mężczyźni zaczęli go bić, jeden z nich ugodził go nożem, po czym zamknęli piwnicę uniemożliwiając poszkodowanemu wyjście. Nad ranem do mężczyzn dołączyła kobieta, która również znęcała się fizycznie nad 29-latkiem.

Sprawcy zostali zatrzymani. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.