08:00

Ukraińska prokuratura podała, że w sobotnim rosyjskim ataku na centrum handlowe Epicenter w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło 12 osób. Ranne zostały 43 osoby.

Wcześniej gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow informował o 11 ofiarach śmiertelnych.

W sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że w momencie ataku w hipermarkecie mogło przebywać ponad 200 osób.

07:46

Jak poinformowało przed godz. 3:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, minionej nocy zaobserwowano intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami rakietowymi wykonywanymi na obiekty znajdujące się m.in. w zachodniej Ukrainie.

W związku z tym w przestrzeni powietrznej operowały polskie i sojusznicze statki powietrzne, co mogło wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju.

"Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a DO RSZ na bieżąco monitoruje sytuację" - pisano wówczas.

Przed godz. 6:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "w związku z zakończeniem uderzeń rakietowych lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej".

07:31

Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych sobotniego rosyjskiego ataku na hipermarket budowlany Epicenter w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow. Rannych jest ponad 40 osób.

W sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że w momencie ataku w hipermarkecie mogło przebywać ponad 200 osób.

Rosjanie uderzyli także w centrum miasta, raniąc 20 osób.

07:18

Gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że w wyniku sobotnich ukraińskich ataków rakietowych na cele położone w tym graniczącym z Ukrainą regionie zginęły cztery cywilne osoby.

W informacji rozpowszechnionej za pośrednictwem komunikatora Telegram gubernator przekazał, że trzy osoby zginęły w ostrzelanej rakietami wiosce Oktiabrskoje. Ranny mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Według tej samej informacji dwanaście osób zostało rannych. We wsi Dubowoje w wyniku ataku zginęła kobieta. Wiaczesław Gładkow dodał, że miasto Szebekino, przylegające do granicy z Ukrainą, również ucierpiało na skutek ukraińskiego ostrzału rakietowego. Uszkodzonych zostało kilka domów mieszkalnych.

Gubernator poinformował też, że jednostki obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 29 celów powietrznych. Rosyjski resort obrony podał, że jednostki obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły ukraińskiego drona nad sąsiednim obwodem kurskim. Reuters nie mógł potwierdzić tych doniesień w niezależnych źródłach.

Agencja zauważa, że Ukraina rzadko komentuje ataki na południowe przygraniczne regiony Rosji. Źródła rosyjskie utrzymują, że ofensywa wojsk rosyjskich na kierunku charkowskim ma na celu stworzenie "strefy buforowej" oraz zapobieżenie transgranicznym atakom na Biełgorod oraz inne graniczące z Ukrainą rosyjskie miasta.

07:04

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył, że wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej oraz zgoda dostawców uzbrojenia na atakowanie celów wojskowych na terytorium Rosji jest najlepszym sposobem zapobieżenia rosyjskim atakom na ukraińskie miasta.

Odnosząc się do sobotniego rosyjskiego ataku na hipermarket budowlany w dzielnicy mieszkalnej Charkowa, przeprowadzonego z wykorzystaniem lotniczych bomb kierowanych, szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do zachodnich partnerów o nowe dostawy systemów obrony przeciwlotniczej. W ataku zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 40 zostało rannych.

Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji, którego cytuje portal Ukraińska Prawda, partnerzy Ukrainy, po pierwsze, powinni przekazać Ukrainie więcej systemów obrony powietrznej Patriot oraz innych wyrzutni. Po drugie, Ukraina musi mieć możliwość zestrzeliwania rosyjskich samolotów wojskowych, zanim zrzucą one bomby na Charków lub inne ukraińskie miasta i osady.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił sobotnie ataki na Charków, oświadczając jednocześnie, że gdyby wojska ukraińskie miały wystarczającą liczbę środków obrony powietrznej, to takie ataki byłyby niemożliwe.