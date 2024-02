Zapowiadają się dwa trudne tygodnie dla kierowców w Trójmieście. Za pół godziny drogowcy rozpoczną prace na węźle Gdańsk-Południe. Tam od wielu miesięcy powstaje wiadukt, który będzie częścią nowej trasy metropolitalnej.

Część kierowców będzie mogła przejechać tylko jednym pasem. Drogowcy na przemian będą pracowali raz na drodze w stronę Łodzi, a raz na tej w kierunku Gdyni. I tak do końca miesiąca, codziennie między g. 7 a 18.

Jak mówi Mateusz Brożyna, z GDDKiA w pierwszej kolejności zwężona zostanie nitka w stronę autostrady A1.Za pół godziny drogowcy rozpoczną też prace na Trasie Kaszubskiej.

19.02.2024 r. od 01.03.2024 r. na Obwodnicy Trójmiasta w godz. 07.00-18.00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na węźle Gdańsk Południe:.

Zmieniona organizacja ruchu polegać będzie na naprzemiennym zamykaniu lewego pasa przy obiekcie na kierunkach Łódź i Gdynia. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu jest niezbędne do wykonania robót związanych z budową wiaduktu w ciągu ul. Podgórnej na węźle Gdańsk Południe



Od 19.02.2024 r. godz. 7.00 do 29.03.2024 r. godz. 17.00 na Węźle Dąbrowa zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

Na drodze ekspresowej S6 na łącznicach na Węźle Dąbrowa. Utrudnienia będą polegały na zawężeniu części jezdni lub wyłączeniu jednego pasa ruchu. Prace będą prowadzone sukcesywnie na jednej łącznicy w ciągu dnia. Utrudnienia mają związek z pracami gwarancyjnymi.



Od 19.02.2024 r. godz. 7.00 do 30.04.2024 r. godz. 17.00 na S6 Trasie Chwaszczyńskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

Na S6 Trasie Chwaszczyńskiej od węzła Gdynia Wieki Kack do skrzyżowania z ul. Nowowiczlińską. Utrudnienia będą polegały na zawężeniu jezdni do jednego/dwóch pasów ruchu w zależności od przekroju. W zależności od prowadzonych robót będzie to wyłączony lewy pas ruchu lub prawy pas ruchu/pas awaryjny. Odcinek objęty robotami nie powinien być dłuższy niż 500 m. Utrudnienia mają związek z pracami gwarancyjnymi.



20.02.2024 r. na Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w godz. 10-12 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

Na drodze ekspresowej S7 na jezdni lewej na Węźle Gdynia Wielki Kack (kierunek Gdynia Chylonia). Utrudnienia będą polegały na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu - prawego pasa ruchu. Wyłączony tymczasowo będzie lewy pas ruchu, na którym zostaną przeprowadzone kontrolne pomiary geodezyjne.