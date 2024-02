Rządząca Łodzią od 2010 r. prezydent Hanna Zdanowska w nadchodzących wyborach samorządowych z poparciem KO będzie się ubiegała o swoją czwartą, ostatnią kadencję . Jej kontrkandydatem jest ekonomista Janusz Wdzięczak, szef Partii Piratów w Polsce, startujący z KWW Energia Łodzi. Trzecia Droga zapowiedziała, że w najbliższych dniach przedstawi swojego kandydata, PiS też oficjalnie jeszcze nie ogłosił nazwiska, choć największe szans ma były wicewojewoda Marcin Buchali.

Hanna Zdanowska / Marian Zubrzycki / PAP

Zdanowska rozpoczynając oficjalnie swoją kampanię obiecała łodzianom dobrą współpracę miasta z rządem i wykorzystanie środków unijnych Jak mówiła w poprzednich kadencjach nie wszystkie obietnice udało się jej realizować i dlatego startuje, by dokończyć to, do czego zobowiązała się przed mieszkańcami.

Pierwszą swoją kadencję Zdanowska rozpoczynała w 2010 roku 10 miesięcy po referendum, w którym łodzianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta Jerzego Kropiwnickiego, którego Zdanowska była niegdyś zastępczynią. W 2018 roku wygrała w pierwszej turze wyborów, zdobywając 70,22 proc. głosów. Drugie miejsce zajął wtedy kandydat Zjednoczonej Prawicy poseł PiS Waldemar Buda z poparciem 23,65 proc. głosów.

W kampanii wyborczej pojawił się już pierwszy zgrzyt. Lider Konfederacji w Łodzi Tomasz Grabarczyk zapowiedział złożenie skargi do Krajowego Biura Wyborczego na Zdanowską. Według niego doszło do naruszenia przepisów kodeksu wyborczego, poprzez wykorzystanie spółek miejskich i jednostek Urzędu Miasta Łodzi do ogłoszenia w mediach społecznościowych jej startu w wyborach.

Kontrkandydatem Zdanowskiej z PiS ma być były wicewojewoda łódzki Marcin Buchali, który od dłuższego czasu prowadzi kampanię pod hasłem "Razem zmień-My Łódź"., ale jego start nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony.

Swojego kandydata będzie mieć Trzecia Droga, która zamierza współpracować z ruchami miejskimi.

Wiadomo już, że w wyborach wystartuje szef Partii Piratów w Polsce, ekonomista Janusz Wdzięczak, który chce wystartować pod szyldem Komitetu Wyborczego Wyborców Energia Łodzi: Koalicja Samorządowa. Komitet skupia społeczników, przedsiębiorców, lekarzy i architektów.

Wdzięczak od lat angażuje się w sprawy miasta jako społecznik i uważa, że jego wiedza ekonomiczna może być przydatna w rządzeniu miastem. Przede wszystkim jednak kandyduję dlatego, że miasto jest w kryzysie politycznym i nikt z polityków nie chce startować w wyborach na prezydenta Łodzi - mówił. Dodał, że jego główne założenia programowe dotyczą rozwoju przedsiębiorczości, mieszkalnictwa, transportu miejskiego i dróg.