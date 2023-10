Dzielnicowi z komisariatu w Nowym Porcie zatrzymali 40-latka, który kurierowi ukradł elektryczny rower cargo wraz z przesyłkami. Mężczyzna został zatrzymany, kiedy otwierał wyciągnięte z kontenera paczki.

/ Policja Gdańsk / Policja

Do kradzieży doszło na Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku. Kurier zostawił pojazd przed blokiem i wszedł do budynku, by doręczyć paczki. Kiedy wyszedł, roweru nie było.

Policjanci zaczęli szukać złodzieja. Za jedną z kamienic natknęli się na mężczyznę, który stał przy rowerze cargo i nożem otwierał paczki. Obok niego leżał sprzęt elektroniczny, ubrania oraz okulary. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do kradzieży.

Rower i przesyłki zostały zabezpieczone, a 40-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.