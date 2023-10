Podczas akcji CBŚP na zlecenie wielkopolskiego wydziału prokuratury krajowej zlikwidowano fabrykę sterydów i trzy magazyny nielegalnych medykamentów. W śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymano dziewięć osób.

Wartość zabezpieczonego towaru wstępnie szacowana jest na około 3,9 mln zł. / CBŚP

Podejrzani mieli produkować anaboliki i sterydy w halach w województwie łódzkim. Substancje do ich produkcji ściągano z krajów azjatyckich.

Tabletki i zawiesiny do iniekcji sprzedawali w internecie. Rozprowadzali też po klubach fitness i siłowniach - głównie w Łódzkiem.

Zabezpieczono nawet 300 tys. opakowań nielegalnych substancji / CBŚP

Nielegalne substancje trafiały m.in. do siłowni w woj. łódzkim / CBŚP

Podczas akcji zatrzymań policjanci CBŚP w zlikwidowanej fabryce przejęli 6 maszyn służących do produkcji anabolików. Były to tabletkarki, wirówki oraz aplikator do ampułek. W magazynach znaleźli 300 tysięcy opakowań różnego rodzaju substancji o wartości 4 milionów złotych.

Śledztwo prowadzone jest we współpracy z Polską Agencją Antydopingową.

Zatrzymani usłyszeli łącznie 19 zarzutów, dotyczących m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania sfałszowanych produktów leczniczych i ich dystrybuowania. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Z obawy przed matactwem siedmiu zatrzymanych trafiło tymczasowo do aresztu. Dwie pozostałe osoby zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.