W Zakopanem spadł pierwszy śnieg tej jesieni. Z tego powodu w wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki.

/ Maciej Pałahicki / RMF FM

Wczoraj jeszcze była jesień, dzisiaj jest już zima....jeździmy czujnie, bo przyjechaliśmy na letnich oponach - tak mówili o poranku reporterowi RMF FM turyści w Zakopanem.



Tymczasem jak ostrzegają ratownicy TOPR, po opadach śniegu w wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Śnieg leży powyżej górnej granicy lasu. Występują też oblodzenia.

Jest bardzo ślisko. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr oraz niski pułap chmur, ograniczający widzialność w partiach graniowych. Na leśnych odcinkach szlaków występuje miejscami błoto oraz kałuże, ale tu również mogą wystąpić oblodzenia, zwłaszcza w godzinach porannych – brzmi komunikat TPN.





W poniedziałek rano temperatura na Kasprowym Wierchu wynosiła minus jeden stopień, a w Zakopanem termometry pokazywały 3 st. Od środy zapowiadany jest ponowny wzrost temperatury.

Na szczytach do 11 st. C, a w Zakopanem do 17 st.