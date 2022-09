Kierowców w Trójmieście czekają w tym tygodniu potężne utrudnienia w ruchu. Od poniedziałku do piątku obwodnica Trójmiasta na aż kilometrowym odcinku będzie zwężona tylko do jednego pasa ruchu. Chodzi o fragment trasy biegnący przez przebudowywany węzeł Wielki Kack w kierunku Autostrady A-1.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To kolejne, duże zmiany w organizacji ruchu mające związek z budową tak zwanej Trasy Kaszubskiej. Będzie ona krzyżować się z obwodnicą Trójmiasta właśnie na wysokości węzła Wielki Kack w Gdyni.

Jakie będą utrudnienia dla kierowców?

Coraz więcej dróg, które w ramach tego węzła są drogami docelowymi, jest oddawanych do użytkowania. I tak będzie i tym razem. Oczywiście najpoważniejszym utrudnieniem, które będzie na tym węźle to będzie zwężenie do jednego pasa ruchu, przez okres od poniedziałku do piątku jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska, w kierunku Łodzi. To będzie generowało olbrzymie kłopoty z przejazdem - przyznaje Piotr Michalski z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i apeluje by ci, którzy nie muszą, nie wybierali się w podróż, a jeśli wyboru nie mają, to zaplanowali sobie więcej czasu na podróż.

Zmiany zostaną wprowadzone w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zamknięty zostanie około kilometrowy odcinek na wysokości węzła Wielki Kack. Do piątku droga prowadząca w kierunku Gdańska będzie zwężona tylko do jednego pasa ruchu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w sobotę rano, ruch powinien odbywać się już dwoma pasami. W tym czasie na jezdni układne będą kolejne warstwy nawierzchni, a także oznakowania poziome.

Co jeszcze czeka kierowców?

Od nowego tygodnia łatwiej za to przejechać przez węzeł w kierunku Chyloni - nie będzie już trzeba przejeżdżać po łącznicach. Udostępnione mają zostać także nowe łącznice. Pod koniec tygodnia ta prowadzące z kierunku Gdańska w stronę Chwaszczyna, a także łącznica prowadząca do centrum od strony Chyloni.

Niestety najbliższe dni, to nie będą ostatnie tego typu utrudnienia. Co jeszcze czeka kierowców na obwodnicy Trójmiasta? Kiedy spodziewać się końca prac i utrudnień na węźle Wielki Kack? Posłuchaj całej rozmowy Kuby Kaługi z Piotrem Michalskim, rzecznikiem gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.