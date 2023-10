W całym kraju, także w województwie pomorskim, rusza akcja policyjna "Twoje światła, nasze bezpieczeństwo". Mundurowi podczas kontroli drogowych sprawdzają, czy mamy w aucie sprawne świata. Do 9 grudnia będzie można to sprawdzić w ramach akcji darmowych kontroli. W Pomorskiem można to zrobić w 59 stacjach diagnostycznych.

Badanie świateł / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX To stacje w 14 powiatach i 28 miastach, funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Zainteresowanym pomoże aplikacja Yanosik, która doprowadzi kierowcę do najbliższej stacji kontroli wspierającej naszą kampanię. Listę stacji znajdziemy także na stronie pomorskiej policji - mówi Joanna Skrent z Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Dni otwarte na stacjach kontroli pojazdów, gdzie kierowcy będą mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł w swoich pojazdach zaplanowano w dniach: 21 i 28 października, 18 listopada oraz 9 grudnia. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Na czym polega ustawienie świateł? Wyjaśnia Krzysztof Lubiński ze Stacji Diagnostycznej LEMAR w Gdańsku To sprawdzenie m.in. stanu technicznego, właściwego ustawienia wysokości świateł czy natężenia emitowanego światła. Oświetlenie przede wszystkim powinno być kompletne. Główną przyczyną tego, że mamy złe oświetlenie jest błąd ludzki. Nie oszczędzajmy na żarówkach, kupujmy te z atestami od znanych producentów - przekonuje Krzysztof Lubiński ze Stacji Diagnostycznej LEMAR w Gdańsku.



/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Ma to szczególne znaczenie w warunkach jesienno-zimowych, Zachęcamy do bezpłatnego sprawdzenia oświetlenia. To jak widzimy i to jak nas widzą, ma kluczowe znaczenie w warunkach jesiennych - dodaje Tadeusz Kluziak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku. Dla bezpieczeństwa jazdy ważny jest stan wszystkich elementów oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawienie świateł. Kampania "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" potrwa do 9 grudnia.

Zobacz również: Zabił kota ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu 5 lat więzienia

Pożar w budynku wielorodzinnym. Ewakuowały się kobiety i dzieci

Pobity 3-latek zmarł w szpitalu. Jest wyrok dla matki i konkubenta

Pierwszy taki robot w Polsce. Wsparcie dla lekarzy z Wejherowa Opracowanie: Małgorzata Wosion