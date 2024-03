Policja ustala okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem na drodze wojewódzkiej 222 w miejscowości Trzcińsk (woj. pomorskie). W wypadku zginął 35-letni mężczyzna. W sobotę doszło do 79 wypadków, na polskich drogach zginęło dziewięć osób.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

W sobotę kilka minut po godzinie 21 w Trzcińsku na drodze wojewódzkiej nr 222 doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 35-latek kierujący osobowym renault, jadąc w kierunku Starogardu Gdańskiego, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na prawe pobocze, gdzie pojazd dachował - relacjonował aspirant sztabowy Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Dodał, że obrażenia, jakich doznał mężczyzna, okazały się śmiertelne.

Policjanci zabezpieczyli ujawnione na miejscu ślady, które mogą okazać się pomocne w ustaleniu bliższych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Śmiertelne wypadki na polskich drogach

Z danych policyjnych wynika, że tylko minionej doby na polskich drogach zginęło dziewięć osób. Funkcjonariusze drogówki od piątku prowadzą specjalną akcję w związku ze świątecznymi wyjazdami.

W sobotę doszło do 79 wypadków. Liczby pokazują, że to znacznie więcej niż podczas piątkowych wyjazdów na święta. Zatrzymano też 317 pijanych kierowców - to również więcej niż w piątek.

Policjanci przypominają, że nie będzie pobłażania dla nietrzeźwych kierujących i przypominają, że obowiązują przepisy, które pozwalają na konfiskatę samochodów m.in. gdy poziom alkoholu w organizmie przekroczy 1,5 promila. Wczoraj w Częstochowie w takim stanie zatrzymano matkę przewożącą dzieci.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają też na przekraczających prędkość. Do wtorku drogi codziennie patroluje 5200 policjantów.