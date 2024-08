​78-latek utonął w Zatoce Puckiej. Jego ciało znaleziono w sobotę po południu na plaży w Mechelinkach. Służby zaapelowały do wypoczywających nad wodą o rozwagę.

78-latek utonął w Zatoce Puckiej / Komenda Powiatowa Policji w Pucku /

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pucku asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk poinformowała w sobotę PAP, że na plaży w Mechelinkach (pow. pucki, woj. pomorskie) znaleziono ciało 78-letniego mężczyzny.

Funkcjonariusze z komisariatu w Kosakowie zostali powiadomieni, że na plażę wypłynęło ciało mężczyzny - podała.

Po przybyciu na miejsce mundurowi zastali strażaków, którzy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętych czynności, nie udało się uratować mieszkańca Gdyni - zrelacjonowała policjantka.

Służby wykluczyły, by do śmierci starszego mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.

Prośba o rozwagę nad wodą

Oficer prasowa puckiej policji zaapelowała do wypoczywających nad wodą o rozwagę.

Przypomniała, by do wody wchodzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych i na których są ratownicy.

Zwróciła uwagę, by dzieci bawiły się nad wodą pod opieką dorosłych. Podkreśliła, by do wody nie wchodzić po wypiciu alkoholu.