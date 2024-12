Po kilkuletniej przerwie, spowodowanej m.in. pandemią Covid-19, przyszli rodzice będą mogli przygotować się do porodu w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Zapisy już trwają. Położna Iwona Guć tłumaczy młodym mamom, czego mogą się spodziewać.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak mówi w rozmowie z dziennikarką RMF MAXX Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak Iwona Guć, położna i koordynatorka Szkoły Rodzenia "Rodzę w Redłowie", głównym celem placówki jest mentalne i fizyczne przygotowanie do porodu.

To ćwiczenia i czysta teoria. To edukacja takiego macierzyństwa i przygotowania do całości bycia mamą, bycia rodzicem, bo szkoła rodzenia dla szpitala jest takim puzzlem, którym zamykamy klamrę opieki porodowej - tłumaczy Guć.

W Szkole Rodzenia "Rodzę w Redłowie" panie będą spotykać się od 25. tygodnia ciąży, dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Przyszli rodzice będą mieli okazję m.in. zwiedzić salę porodową i oddział położniczy.

Porodu nie da się zaplanować, dokładnie przewidzieć, ale są pewne punkty, które nas osadzają w procesie rodzenia. Jeśli je poznamy, będzie nam łatwiej przejść przez poród. Ekipa lekarzy i położnych zapewni dobrą atmosferę. Oczywiście zapraszamy panie w towarzystwie, najlepiej sprawców całego zamieszania, ale osobą towarzyszącą może być także siostra czy mama przyszłej mamy - dodaje rozmówczyni RMF MAXX.

Zajęcia będzie prowadzić doświadczona kadra. Lekcje przygotują psychicznie i fizycznie do porodu, a także do okresu po nim. To okazja do zdobycia najważniejszych informacji i umiejętności, która daje młodym rodzicom większe poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne siły.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres szkolarodzenia@szpitalepomorskie.eu, tel. 603 760 985 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-14).

Koordynatorką Szkoły Rodzenia "Rodzę w Redłowie" w gdyńskim szpitalu jest położna Iwona Guć.