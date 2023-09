Zwodowano pogłębiarkę, która ma obsługiwać drogę wodną przez Mierzeję Wiślaną. To pierwsza jednostka tego typu we flocie Urzędu Morskiego w Gdyni. Będzie wykorzystywana do utrzymywania torów podejściowych do portów morskich do 18 m.

Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej / Adam Warżawa / PAP Pod koniec października 2022 roku miała miejsce uroczystość położenia stępki, a niecały rok później pogłębiarka, dla której wybraliśmy imię URSA, została zwodowana. Zaawansowanie prac aktualnie wynosi ponad 70 proc. Jednostka eksploatacyjnie powinna dołączyć do naszej floty do końca pierwszego kwartału 2024 roku - zapowiada dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. Pogłębiarka może już samodzielnie unosić się na wodzie i od tego momentu może być nazywana statkiem. Kontrakt na jej budwę o wartości 116,5 mln złotych podpisano w marcu 2022 roku. Zakłada on: zaprojektowanie, budowę, wyposażenie i dostawę sprzętu. Statek jest budowany przez fińską stocznię Tyovene Oy, która przy tym projekcie współpracuje również z firmami z Holandii. Kontrakt obejmuje także dostarczenie systemu rurociągów refulacyjnych. Dostawa tego sprzętu odbędzie się wraz z kontenerami transportowymi i systemem kotwiczenia końcówki przeznaczonej do połączenia z systemem wyładowczym pogłębiarki. Takiej pogłębiarki jak URSA nie można zamówić jako gotowy produkt z katalogu. Jest to jednostka zaprojektowana oraz zbudowana pod konkretnego klienta, według konkretnej specyfikacji, bardzo spersonalizowana, jedyna w swoim rodzaju, spełniająca wysokie wymagania zamawiającego oraz wszystkie obowiązujące przepisy - wyjaśnia Juha Granqvist, dyrektor zarządzający Tyovene OY. Długość całkowita pogłębiarki to 62 m, maksymalna szerokość 12,0 m, a pojemność ładowni na najwyższym poziomie przelewu wynosi powyżej 950 m sześc. Kanał żeglugowy na Mierzei wiślanej oddano do użytku 17 września 2022 roku. Przez pierwszy rok skorzystało z niego niespełna 1800 jednostek. Ponad 1300 z nich to jednostki rekreacyjne, turystyczne. Największe zainteresowanie wśród turystów kanał budził w sierpniu - takich przepraw było wtedy blisko 300. Kanałem przez cały rok przeprawiło się także 115 statków należących do różnych państwowych instytucji, wojska czy służb. Najrzadziej z przekopu korzystali rybacy. Przez rok tylko 20 razy. Zobacz również: ​Szczątki nawet kilkunastu osób przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

