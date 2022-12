Od poniedziałkowego wieczoru Szpitalny Oddział Ratunkowy słupskiego szpitala przyjął ponad 50 pacjentów. Mieszkańcy zgłaszają się z urazami, których doznali w związku na oblodzonych chodnikach – poinformował szpital.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

„W poniedziałek w godzinach wieczornych SOR przyjął 22 pacjentów z urazami, a dzisiaj od rana już mamy 32 pacjentów z urazami na 50 przyjętych” – przekazał we wtorek rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Marcin Prusak.

Dodał, że liczne urazy mieszkańców Słupska i regionu to efekt oblodzenia chodników.

Od poniedziałkowego wieczora do wtorku do godz. 4.00 w nocy we wszystkich powiatach województwa pomorskiego obowiązywało wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed słabymi opadami marznącego deszczu powodującego gołoledź.



Sytuacja w woj. pomorskim

Główne drogi krajowe w woj. pomorskim są czarne i mokre. Miejscami może występować lokalna śliskość.

Jak poinformowała we wtorek rano dyżurna Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, drogi krajowe w woj. pomorskim są przeważnie czarne i mokre.

Wieczorem i w nocy na trasy w regionie wyjechały łącznie 72 pojazdy przeciw gołoledzi. Profilaktycznie zabezpieczały one trasy m.in. w rejonie Gdańska, Słupska, Człuchowa i Tczewa – przekazała.

Dyżurna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Dorota Bejczak poinformowała, że lokalna śliskość występuje na drogach na terenie powiatów bytowskiego, kartuskiego, kościerskiego, wejherowskiego, puckiego, starogardzkiego i tczewskiego.

W powiatach lęborskim i słupskim miejscami może zalegać błoto pośniegowe. Z kolei na drogach w powiatach kwidzyńskim, malborskim i sztumskim może występować gołoledź.

W powiatach chojnickim, człuchowskim, gdańskim i nowodworskim drogi są przeważnie czarne i suche. Na drogi wyjechało łącznie 39 pojazdów przeciw gołoledzi. Najwięcej w powiatach wejherowskim, puckim, bytowskim, sztumskim, kwidzyńskim, malborskim, kartuskim i kościerskim.