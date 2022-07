Gdańsk przyjmie o 1000 więcej uczniów niż w poprzednim roku, Gdynia i Sopot otwierają nowe klasy. Mimo to brakuje miejsc w szkołach ponadpodstawowych w Trójmieście. Niedługo ruszą rekrutacje uzupełniające.

Samorządy wymieniają powody kłopotów związanych z rekrutacją do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia.

Gdańsk informuje o napływie młodzieży spoza granic miasta. To 34 proc. wszystkich zgłoszeń. Do tego 104 zgłoszenia pochodzą od dzieci uchodźców z Ukrainy, które przystąpiły po ucieczce do Polski do egzaminu 8-klasisty. Kolejnym powodem wskazywanym przez gdańskich urzędników ma być reforma edukacji wprowadzona przez byłą minister Annę Zalewską.

Gdynia szuka przyczyn w sytuacji sprzed 8 lat. Wtedy to właśnie obok siedmiolatków do klas pierwszych szkół podstawowych poszły dzieci z młodszego rocznika. I teraz młodzież, która w 2014 zaczynała swoją edukację, rekrutuje się do szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowe miejsca w szkołach

Gdańsk na najbliższy rok szkolny przygotował 5 700 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. To o tysiąc więcej niż w zeszłym roku. Chęć nauki w Gdańsku zgłosiło 6 800 osób - tyle podań wpłynęło do szkół ponadpodstawowych w mieście.

Otworzymy 36 dodatkowych klas, z czego 11 powstanie w samych liceach ogólnokształcących. Dzięki temu jesteśmy w stanie przyjąć 1000 więcej uczniów w naszych szkołach, w porównaniu do ubiegłego roku - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Sopot stworzył w tym roku 80 dodatkowych miejsc dla absolwentów podstawówek. W I, II i III LO, kolejno w klasie biologicznej, matematycznej i humanistycznej.

W związku z trudną sytuacją absolwentów szkół podstawowych, którzy pomimo osiągniętej wysokiej liczby punktów nie zostali zakwalifikowani do żadnej szkoły, w porozumieniu z dyrektorami przygotowujemy się w Sopocie do zwiększenia oferty rekrutacyjnej - zapowiada Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Urząd Miasta Gdyni nie udostępnił dokładnych danych, ale samorządowcy też mówią o dodatkowych klasach. Spodziewając się tegorocznej kulminacji roczników, zaplanowaliśmy znacznie większą ilość klas pierwszych w gdyńskich szkołach. Dlatego w tym roku dodatkowe klasy pojawiły się w większości liceów i kilku najbardziej popularnych technikach - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W Trójmieście rusza rekrutacja dodatkowa

Absolwenci, którzy dostali się do szkół średnich w Trójmieście, wybierają, w których placówkach chcą kontynuować naukę. Do 28 lipca do g. 15.00 mają czas na potwierdzanie woli podjęcia nauki.

Z doświadczeń wynika, że cześć z nich jeszcze zmieni szkołę bądź klasę - mówi Aneta Marczak z Urzędu Miejskiego w Gdyni.

W Gdańsku i w Sopocie w piątek 29 lipca mamy poznać listę wolnych miejsc w szkołach, po tym jak zostaną opublikowane listy przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca w tych miastach rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 4 sierpnia.

Będzie można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły na wolne miejsca, które będą widoczne na stronie internetowej. Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona w systemie elektronicznym. Kandydaci powinni napisać podanie - wniosek i dostarczyć go do szkoły dysponującej wolnymi miejscami - tłumaczy Patryk Rosiński z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W Gdyni natomiast na złożenie podania będzie o jeden dzień więcej - rekrutacja będzie trwała od 1 do 5 sierpnia.

