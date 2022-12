Przedsiębiorca ze Słupska i starogardzki urzędnik zatrzymani w Gdańsku. Wpadli na gorącym uczynku, tuż po przekazaniu łapówki. O akcji, do której doszło w święta poinformowało dziś Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyźni, którzy zostali zatrzymani w tej sprawie to pracownik Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz słupski przedsiębiorca. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku zatrzymali ich w Boże Narodzenie - jak informuje CBA - chwilę po przekazaniu korzyści majątkowej. Było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Do akcji doszło około 14 na jednak z gdańskich ulic.

Wręczone pieniądze stanowiły ,,gratyfikację" w zamian za odpowiednie przygotowanie dokumentacji konkursowej gwarantującej wybór oferty słupskiego przedsiębiorcy. Zgromadzone w sprawie materiały dowodowe zostały przekazane przez CBA do prokuratury, gdzie kontynuowano czynności z zatrzymanymi - poinformował dziś Zespół Prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak wynika z przekazanej informacji obu mężczyznom przedstawiono zarzuty korupcyjne. Przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. W ramach śledztwa w tej sprawie przeszukano także miejsca zamieszkania urzędnika i przedsiębiorcy, a także budynek Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.