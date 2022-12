CBŚP we wspólnej akcji z CBA i KAS zatrzymało 11 osób. To członkowie grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT przez zakładanie firm i pozorowanie ich legalnej działalności. Wyłudzili co najmniej 200 mln zł podatku VAT.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Sprawą zajmowali się policjanci z CBŚP w Katowicach, członkowie grupy przestępczej zostali natomiast zatrzymani w województwie dolnośląskim, podkarpackim, łódzkim i mazowieckim. W czasie akcji przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczyli dokumenty, "puste faktury" i elektroniczne nośniki pamięci. Grupa przestępcza zakładała firmy, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności, a nawet nie posiadały infrastruktury niezbędnej do jej prowadzenia, ani nie zatrudniały pracowników. Jedynym zadaniem zakładanych firm było uwiarygodnienie fikcyjnego obiegu dokumentów wyłudzających VAT. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, fałszowania faktur i prania pieniędzy. Rozbita grupa przestępcza, wyłudzając VAT mogła uszczuplić Skarb Państwa o co najmniej 200 mln zł. 6 zatrzymanych trafiło do aresztu na 3 miesiące, pozostali zostali objęci policyjnym nadzorem i zakazem opuszczania kraju.



