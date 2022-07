Całodniowe zmagania najmłodszych adeptów rugby na plaży będą zwieńczone turniejem finałowym seniorów w formule 1vs1. Widowiskowe gry jeden na jeden wyłonią najlepszego zawodnika rugby w Polsce. Zwycięzca odbierze prestiżowe trofeum - Młot THORA.

/ Klub Rugby Gdynia / Materiały prasowe

Zawody odbędą się kategoriach:

1) Turniej dzieci w formule 5 x 5 – żak i mini żak

2) Turniej 5×5 – kategoria młodzik

3) Turniej 5×5 – kategoria kadet

4) Turniej 5×5 – kategoria junior

5) Gry, zabawy dla dzieci i kibiców – konkursy, atrakcje towarzyszące …





Czeka nas dużo zabawy, ale też dużo sportowej rywalizacji. Młot Thora to 14 kilowa nagroda, zdobędzie ją najlepszy. W finale będziemy mieli 16 najlepszych graczy rugby. Będą trybuny i atrybuty do zagrzewania do walki dla kibiców - zapowiada Grzegorz Nagórniewicz współorganizator wydarzenia.



/Klub Rugby Gdynia /Materiały prasowe

„Pojedynek o Plażę” ma na celu propagowanie sportowego trybu życia oraz promocję rugby wśród najmłodszych.





Nazwa turnieju „Pojedynek o Plażę” ma podwójny wymiar znaczenia – to sportowa rywalizacja zespołów na boisku, jak i walka o zwiększenie świadomości proekologicznej. Walczymy o czyste plaże - dodaja Grzegorz Nagórniewicz.



Harmonogram imprezy:

10.00 – 17.00 Turniej dzieci i młodzieży „Pojedynek o Plażę”

18.00 – 21.00 Turniej 1vs1 Finał Gdynia 2022 – nagroda główna Młot THORA