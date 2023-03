Policja zatrzymała sprawców brutalnego rozboju w powiecie gdańskim. Okazało się, że jeden z mężczyzn był poszukiwany również w związku z włamaniem do jubilera z 2015 r. i kradzieżą biżuterii o wartości 170 tys. złotych.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

22 lutego dwaj napastnicy wtargnęli z bronią do jednego z domów w powiecie gdańskim. Pobili i obezwładnili domowników, a potem splądrowali dom. Ukradli m.in. pieniądze, biżuterię i zegarki o łącznej wartości ponad 197 tys. zł.

8 marca o świcie policjanci weszli do mieszkań napastników. Zaskoczeni mężczyźni - 43-latek i 49-latek - nie stawiali żadnego oporu. Policjanci przeszukali ich mieszkania, w których zabezpieczyli rzeczy mogące mieć związek ze sprawą.

Zdjęcie z policyjnej akcji / Policja

Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. 3 miesiące w areszcie spędzi 43- latek. 49-letni mężczyzna został objęty dozorem policji.

43-latek usłyszał też zarzut kradzieży z włamaniem do jubilera w galerii handlowej, do którego doszło w 2015 roku w Gdańsku. Jego łupem padła wtedy biżuteria biżuteria o wartości 170 tys. zł. Rozwiązanie sprawy było możliwe dzięki porównaniu zabezpieczonych na miejscu przestępstwa śladów z tymi zabezpieczonymi do sprawy rozboju.