​O odwołanie obecnego komisarza Sopotu Lucjana Brudzyńskiego i powołanie w to miejsce byłej wiceprezydent tego miasta Magdaleny Czarzyńskiej - Jachim wystąpiła do premiera Donalda Tuska nowa wojewoda pomorska. To jedna z pierwszych decyzji pełniącej od wczoraj tę funkcję Beaty Rutkiewicz.

Beata Rutkiewicz / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Wczoraj złożyłam wniosek do premiera Donalda Tuska o odwołanie obecnego komisarza w Sopocie i powołanie na to stanowisko byłej wiceprezydent Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim. Czekamy w tej chwili na oficjalną decyzję - dodała Rutkiewicz. Dodała, że "Czarzyńska-Jachim przez ostatnie lata dała się poznać jako sprawna samorządowczyni i sprawny zastępca prezydenta". Działa szeroko nie tylko w Sopocie, ale także we wszystkich związkach samorządowych. Bardzo dobrze rozumie miasto i bardzo dobrze się z nią współpracuje - podkreśliła.

Rutkiewicz poinformowała też o odwołaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Konferencja prasowa odbyła się przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, ale przygotowało ją biuro prasowe Urzędu Miasta Gdańska. Jak wyjaśniła Rutkiewicz to przykład dobrej współpracy. Zapowiedziała budowę na nowo biura wojewody, jednocześnie wskazała, że w urzędzie jest wielu kompetenetnych pracowników. Przed budynek wróciły po kilku latach flagi UE.

Przede wszystkim jestem urzędniczką i samorządowczynią. Staram się używać feminatywów, chociaż nie są one łatwe w wymowie, ale nie są też łatwe w naszej przestrzeni publicznej. Do moich mocnych stron należy budowanie zespołu. Zajmowałam się inwestycjami, gospodarką komunalną, więc jest to działka bliska każdemu mieszkańcowi, każdej gminy w Polsce i w naszym województwie - mówiła o sobie Rutkiewicz.

Rzecz, która jest dla mnie niezmiernie ważna jest sytuacja kobiet w naszym kraju. W szerokim tego słowa rozumieniu. Chodzi tu oczywiście o wyrównywanie płac, o szklane sufity, ale również o dostęp moich koleżanek do pracy, do transportu miejskiego, do żłobków, do bezpieczeństwa - stwierdziła wojewoda.

Rutkiewicz zapewniła, że w trakcie swojej kadencji będzie kładła duży nacisk na rozwój przedsiębiorczości w regionie, a także na "sprawną, otwartą i kompetentną administrację".

Beata Rutkiewicz była zastępcą prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta od 2015 roku, nie należy do żadnej partii politycznej.