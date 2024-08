Michał Kroplewski - prokurator prowadzący kontrowersyjne śledztwa ws. lidera zespołu Behemoth Adama "Nergala" Darskiego oraz ws. byłego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza - został przeniesiony do prokuratury niższego szczebla. Jak dowiedział się reporter RMF FM, szef gdańskiej Prokuratury Regionalnej odwołał delegację tego prokuratora.

Prokurator Michał Kroplewski / Adam Warżawa / PAP

Oficjalny powód decyzji ws. Kroplewskiego to porządkowanie systemu kadrowego w gdańskich prokuraturach. Za czasów Zbigniewa Ziobry trafił on z prokuratury rejonowej do regionalnej. Uzyskał też awans na prokuratora okręgowego.

Obecne szefostwo uznało, że Kroplewski nie ma wystarczającego stażu i doświadczenia, by zostać w jednostce wyższego szczebla. "Zastaliśmy patologiczne sytuacje spowodowane niewłaściwymi kryteriami awansu, naprawiamy patologie" - usłyszał reporter RMF FM.



Nieoficjalnie mówi się, że nowe szefostwo nie jest zadowolone z efektów pracy prokuratora Kroplewskiego. Wycofało akt oskarżenia wobec "Nergala", który miał znieważyć godło państwowe. Uznano, że śledztwo było nieuzasadnione i niecelowe.

Postępowanie wobec Pawła Olechnowicza będzie kontynuowane. Od początku budziło jednak wątpliwości, bo sąd orzekł że już zatrzymanie byłego prezesa Lotosu było bezzasadne. Zasądził też za to rekordowe zadośćuczynienie - 45 tysięcy złotych.