Strażacy ewakuowali ok. 100 przedszkolaków i pracowników placówki przy ul. Pastelowej w Gdańsku. Powodem było rozszczelnienie instalacji gazowej.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KM PSP Gdańsk /

Otrzymaliśmy zgłoszenie o uszkodzeniu rurociągu z gazem w czasie prowadzenia prac budowlanych. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej - przekazał w wtorek oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej bryg. Jacek Jakóbczyk.

Wyjaśnił, że do zdarzenia doszło po godz. 9:30 przy ul. Pastelowej w Gdańsku. Strażacy potwierdzili wyciek, wyznaczyli strefę zagrożenia i podjęli decyzję o ewakuacji pobliskiego przedszkola, a także pracowników z budowy - relacjonował.

Na miejsce we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego skierowano autobus, który przetransportował ok. 100 przedszkolaków i ok. 20 nauczycieli do innej placówki na terenie miasta. Nikomu nic się nie stało.

Pracownicy pogotowia gazowego zlokalizowali i zakręcili zawory, jednak z uwagi na to, że uszkodzona magistrala miała dużą średnicę, zabezpieczamy miejsce do czasu całkowitego ulotnienia się gazu - podał strażak.

Na miejscu poza strażą pożarną i pogotowiem gazowym, działają policjanci i strażnicy miejscy.