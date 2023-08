Funkcjonariusze KAS z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, podczas służby na autostradzie A2, zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy - lawetę. W trakcie przeszukania pojazdu, wraz z funkcjonariuszami SG, zabezpieczono ponad 35 kg marihuany.

Akcja KAS i SG na autostradzie A2. Przejęto ponad 35 kg marihuany / Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu / Służba Celna

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, funkcjonariusze KAS z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, podczas pełnienia służby na autostradzie A2, zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy Renault Master (laweta). W przestrzeni ładunkowej przewożony był samochód osobowy bmw, bez numerów rejestracyjnych.



Spychała-Szuszczyńska zaznaczyła, że z uwagi na nerwowe zachowanie kierowcy, mundurowi postanowili przeprowadzić pełną kontrolę samochodu i lawety. Podczas przeszukania, funkcjonariuszy wspierał pies Elmo z Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica.



Podwozie lawety skonstruowane było w nietypowy sposób. Po jego rozebraniu, funkcjonariusze znaleźli zabudowaną skrytkę a w niej 7 hermetycznie zapakowanych paczek z marihuaną o łącznej wadze ponad 35 kg - podkreśliła Spychała-Szuszczyńska.

Marihuana schowana była w specjalnie skonstruowanym podwoziu lawety / Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu / Służba Celna



Dodała, że wartość zatrzymanej marihuany szacuje się na ok. 750 tys. zł.



Zabezpieczony towar trafił do magazynu depozytowego Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Zajęto także samochód - lawetę, z uwagi na specjalne skrytki konstrukcyjne umożliwiające przemyt - wskazała.



Kierowcę zatrzymano w charakterze podejrzanego. Przedstawiono mu zarzuty przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie mając na uwadze ilość zatrzymanych środków psychoaktywnych, sąd zastosował w stosunku do podejrzanego areszt tymczasowy na trzy miesiące.