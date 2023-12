Dwa pierwsze nowoczesne pociągi Impuls dotarły do Trójmiasta. Każdy może zabrać na pokład ponad 500 pasażerów. Samorząd Województwa Pomorskiego zamówił 32 takie pojazdy.

Nowoczesne pociągi Impuls dotarły na Pomorze / fot. Jacek Sowa / UMWP / Materiały prasowe

Przewoźnicy kolejowi na Pomorzu przewieźli w 2022 roku blisko 60 mln pasażerów. 65 proc. z nich podróżowało pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), która obsługuje linię kolejową Gdańsk Śródmieście-Lębork.

Dziś ze stacji Gdańsk Śródmieście w trasę wyruszyły dwa pierwsze nowe pojazdy Impuls 31WE.

Każdy z nich ma ok. 75 m długości i może jechać z prędkością o 160 km/h. Pociągi są wyposażone w klimatyzację, monitoring, wi-fi, gniazdka elektryczne i złącza USB przy każdym fotelu oraz składane stoliki.

Pojazd ma 16 miejsc dla rowerów, a w związku z tym, że pociągi PKP SKM będą składały się z dwóch takich członów w każdym będą 32 miejsca dla rowerzystów. W pojazdach są także defibrylatory.

Nowością w pociągach aglomeracyjnych będą strefy ciszy - rozwiązanie znane do tej pory z pociągów Pendolino.

W związku z tym, że wysokość peronów między Gdańskiem Śródmieście a Rumią wynosi 960 mm, a 8 nowych pojazdów, które będą obsługiwać linię PKP SKM, ma podłogę na wysokości 760 mm, została przygotowana multimedialna kampania informacyjna dla pasażerów: naklejki ostrzegawcze na zewnątrz i wewnątrz pojazdów, komunikaty głosowe w pojazdach oraz na peronach, a także film, który będzie wyświetlany na ekranach wewnątrz pojazdów.

Pojazdy są wyposażone w podesty dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwolą na sprawne pokonanie różnicy wysokości pomiędzy podłogą pojazdu a peronem

Do Gdańska przyjechały dwa Impulsy, sześć kolejnych ma dotrzeć do końca roku. Ich zakup to efekt porozumienia samorządu województwa ze spółką PKP SKM w Trójmieście i wykorzystania unijnego dofinansowania. Wartość całego zakupu to ponad 240 mln złotych, z czego ok 154 mln złotych stanowiło dofinansowanie z funduszy UE.

Do końca 2026 roku na pomorskich torach pojawi się łącznie 32 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pomorski samorząd kupił też 4 pociągi hybrydowe, a jeśli pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy zostaną odblokowane, to spółka NEWAG wybuduje dla Pomorzan dodatkowych 9 pociągów. W sumie województwo wzbogaci się więc o co najmniej 36, a może nawet 45 pociągów.