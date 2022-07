Grę escape room na Sołdku - statku-muzeum przygotowało dla dzieci Narodowe Muzeum Morskie. Nigdy czegoś takiego nie próbowaliśmy - mówią jej twórcy. Trwają już zapisy na kolejną edycję gry w sierpniu.

Wnętrze Sołdka / RMF24

Uczestnicy są zamknięci w ładowni statku, a wskazówki prowadzące do wyjścia są umieszczone nie tylko tam, ale też w maszynowni czy kotłowni. Zadaniem najmłodszych jest zdobycie klucza, który umożliwi wyjście na zewnątrz.

Dzieci rozwiązujące zagadki kroczek po kroczku odkrywają tajemnice statku, a przy okazji uczą się i zdobywają wiedzę na temat historii Sołdka - mówi Przemysław Węgrzyn, szef działu edukacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Jak podkreśla to jedyny w Polsce escape room na prawdziwym statku i to nie byle jakim, bo pierwszym zbudowanym w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. To taka perełka, jeżeli chodzi o historię naszego okrętownictwa i symbol Polski na morzu w II połowie XX wieku. Przestrzenie tego statku idealnie wpisują się w formułę escape roomu - dodaje Węgrzyn.

Sołdek / Stanisław Pawłowski / RMF24

Były ciekawe zadania. Musieliśmy szukać ukrytych karteczek, które zostawiła nam załoga służąca na statku 40 lat temu - mówią nam Martyna i Dominik, którzy pokonali escape room ze swoją grupą.

Gra na Sołdku różni się od tradycyjnego escape roomu tym, że przewodnicy z muzeum cały czas są z dziećmi i czuwają nad ich bezpieczeństwem. Zabawa trwa godzinę i przez ten czas statek jest niedostępny dla innych zwiedzających. Chodzi o to, żeby uczestnicy czuli się swobodniej podczas szukania kolejnych wskazówek. Mogłem zobaczyć cały silnik z tłokami - cieszy się Adam, jeden z uczestników gry.

Kolejną edycję escape room na Sołdku zaplanowano 22 sierpnia. Zapisy już trwają.

Wnętrze statku / Stanisław Pawłowski / RMF24

Escape room na Sołdku to tylko jedna z nowych form zajęć, które przygotowuje Narodowe Muzeum Morskie. W każdym tygodniu wakacji w oddziałach muzeum będą organizowane atrakcje dla najmłodszych. Szczegółowy plan jest na stronie: www.nmm.pl.

Zajęcia prowadzone są dla grup od 10 do 30 osób. Aby wziąć udział w zajęciach konieczna jest wcześniejsza rezerwacja mailowa przez adres: edukacja@nmm.pl. Koszt uczestnictwa to 9 złotych od osoby.