Lotnisko w Gdańsku nie zamieni się jednak w strefę ciszy. Od nowego roku port miał zrezygnować ze wszystkich komunikatów głosowych poza tymi, które dotyczą bezpieczeństwa. Po apelach głównie osób niedowidzących, będą zmiany, ale nie tak radykalne.

Lotnisko w Gdańsku / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Chodzi o to, żeby było w sumie mniej hałasu, także dla pasażerów. Dzisiaj jest taka sytuacja pomiędzy 5 a 7, kiedy jest bardzo dużo lotów, bardzo dużo przyjęć na pokład i jest bardzo dużo komunikatów. Wydaje nam się, że często jest tak, że jak ciągle kogoś wołamy i z każdego gate słychać: "do pierwszego gate", "do trzeciego do piątego", to w pewnym momencie już się tego nie słucha - podkreśla Agnieszka Michajłow, rzeczniczka portu lotniczego.

Chodzi o to, żeby słyszeć te komunikaty, żeby one docierały. Więc nam się wydaje, że to zwiększy komfort pasażerów - dodaje.

Zgodnie z nowymi zasadami większość komunikatów dotyczących każdego lotu zniknie z głośników terminali, jednak - żeby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa - pewne komunikaty nadal będą emitowane. Nadal pozostaną komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. Państwo słyszą co jakiś czas na lotnisku taki komunikat, żeby nie zostawiać bagażu i one nadal będą, bo one muszą być - wyjaśnia Michajłow.

Nowe rozwiązanie polega na ograniczeniu liczby ogłaszanych komunikatów do zasadniczo dwóch: pierwszego wezwania na pokład oraz tzw. last call, czyli ostatniego wezwania. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, możliwe będzie ogłoszenie zmiany bramki. Co istotne, komunikaty te będą emitowane jedynie w określonych strefach, nie obejmując całego terminalu. Ma to na celu zwiększenie ich skuteczności oraz poprawę komfortu oczekiwania w strefach gate.

Komunikaty z głośników wpisują się w klimat lotniska - mówi jeden z pasażerów. Hałas pobudza hałas, dobrze, że będzie ciszej - mówi inny podróżny. Czasami są takie sytuacje, że nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. Powinny być ogłoszenia - dodaje pani, która czekała na swój lot.

Apelujemy o czytanie informacji, o sprawdzanie godziny i generalnie o czujność - mówi Michajłow. Port lotniczy wprowadza równocześnie dodatkowe środki informacyjne, w tym tabliczki i komunikaty na ekranach, by pasażerowie mogli na bieżąco śledzić aktualne informacje dotyczące swoich lotów.