Na lotnisku w Gdańsku nie usłyszymy większości komunikatów emitowanych z głośników w terminalu pasażerskim. Zmiana, zaplanowana na drugą połowę stycznia, ma przyczynić się do zwiększenia komfortu pasażerów. "Mamy taką świadomość, że to jest duża i ważna zmiana. Chcemy do tego przyzwyczaić pasażerów, dlatego już teraz o tym informujemy" – mówi RMF FM Agnieszka Michajłow, rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego w Gdańsku.

/ Stanisław Pawłowski / RMF24 Decyzja o przejściu na model cichego lotniska podyktowana jest obserwacjami zarówno pracowników portu, jak i zgłoszeniami od pasażerów o nadmiernej liczbie i częstotliwości komunikatów, które w godzinach szczytu mogą stać się nieprzyjemne. W pewnym momencie, jeśli jest tak dużo tych komunikatów, to przestaje się je słyszeć - podkreśla Agnieszka Michajłow. Wprowadzamy lotnisko bez komunikatów, aby dać naszym pasażerom komfort i spokój przed podróżą, by nie musieli słuchać wielu ogłoszeń, które nie dotyczą ich lotów - tłumaczy Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego w Gdańsku. Lotnisko Gdańsku nie jest pierwszym, który decyduje się na takie rozwiązanie. Podobne koncepcje funkcjonują już na innych dużych portach w Europie i na świecie, gdzie liczba połączeń i pasażerów uniemożliwia efektywne przekazywanie informacji drogą dźwiękową. / Stanisław Pawłowski / RMF FM Oczywiście zdarzają się także tacy pasażerowie, którzy mimo tych komunikatów (dźwiękowych - przyp. red.) i tak nie trafiali tam, gdzie powinni trafić. (...) Chcemy spróbować namówić naszych pasażerów, by w inny sposób pilnowali swoich lotów: śledzili informacje na ekranach, na tablicach czy w aplikacjach linii lotniczych. Mamy nadzieję, że to ograniczy hałas, a z drugiej strony, że to uczuli, żeby jednak pilnować swojego lotu. Tak jest na wielu - szczególnie dużych - lotniskach, bo tam nie sposób wygłaszać pewnych komunikatów, które by się pewnie nakładały - dodaje Michajłow. Jedną z kwestii poruszonych w kontekście wprowadzenia cichego lotniska jest dostępność informacji dla osób niewidomych i niedowidzących. Agnieszka Michajłow zapewnia, że usługi asysty dla osób z niepełnosprawnościami, gwarantowane przepisami Unii Europejskiej, pozostają dostępne i bezpłatne. Jest taka usługa gwarantowana przepisami w całej Unii Europejskiej - tak zwana asysta PRM - wyjaśnia Michajłow, dodając, że nie wiąże się ona z dodatkowymi kosztami dla pasażerów. Jak dodaje, ciche lotniska spotykają się z pozytywnymi opiniami, szczególnie wśród osób wrażliwych na nadmiar bodźców dźwiękowych. Wydaje mi się, że tak jak jest teraz, jest dobrze - mówi nam jedna z pasażerek. To jest w ogóle świetny pomysł, dlatego że bardzo dużo lotnisk w Europie staje się teraz cichymi lotniskami. To jest w ogóle bardzo dobre, żebyśmy zaczęli pracować nad tym, żeby było ciszej wokół nas - mówi pani siedząca przed odprawą bagażową. Im bardziej będzie cicho, tym lepiej dla nas, pasażerów - dodaje pan spacerujący z dzieckiem po terminalu. Zobacz również: Zmarł były prezydent Koszalina. Był lekarzem i prężnym samorządowcem

"Już wtedy było widać u niego taką iskrę mistrza". W Sopocie wspominają Nadala

Chciał zrobić złoty interes. Stracił ćwierć miliona złotych

8 dzieci z Ustki w szpitalu z objawami zatrucia chlorem. Wcześniej były na basenie