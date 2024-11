Nurkowie minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni zneutralizują w środę niewybuchy z II wojny światowej znalezione w Zatoce Gdańskiej. Na odcinku linii brzegowej od Stogów do Sobieszewa obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w wodzie - podała 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

Zatoka Gdańska (zdjęcie ilustracyjne) / Andrzej Jackowski / PAP

W środę na Zatoce Gdańskiej zneutralizowane zostaną 32 sztuki pocisków artyleryjskich kalibru 210 mm, które zostały znalezione podczas przygotowań do budowy pływającego terminalu przeładunkowego gazu LNG. Zawierają one łącznie około 640 kg materiału wybuchowego - przekazał rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.

W związku z operacją na wodach Zatoki Gdańskiej ustanowione zostaną strefy bezpieczeństwa, w których obowiązują ograniczenia i zakazy - podkreślił Lewandowski.

Na odcinku linii brzegowej Stogi - Sobieszewo obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w wodzie.

Marynarka Wojenna RP apeluje o stosowanie się do obostrzeń obowiązujących w dniu przeprowadzania akcji i do poleceń służb biorących udział w zabezpieczeniu operacji.

W związku z neutralizacją niewybuchu w Gdańsku (województwo pomorskie), do mieszkańców miasta został wysłany SMS z ostrzeżeniem: "Uwaga! 13.11 od godz. 7:30 do 17:30 neutralizacja niewybuchów. Zakaz wchodzenia do wody na plażach na odcinku: Port Północny - wejście nr 11. Śledź komunikaty".