Nurkowie minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni przeprowadzili skomplikowaną operację neutralizacji niewybuchów. Tym razem mieli do czynienia z ładunkami o wadze blisko pół tony.

/ 8. Flotylla Obrony Wybrzeża / Materiały prasowe

W Zatoce Gdańskiej znaleziono 32 sztuki pocisków artyleryjskich kalibru 210 mm podczas przygotowań do budowy pływającego terminalu przeładunkowego gazu LNG. Usunięcie ich było niezbędne do kontynuowania prac w tym rejonie.

Wszędzie tam, gdzie pojawiają się niewybuchy, które znajdują się pod wodą, wysyłani są nurkowie, służby 8. Flotylli Obrony Wybrzeża czy to ze stacjonującego w Świnoujściu 12. Dywizjonu Trałowców, czy to tak jak w przypadku Zatoki Gdańskiej z 13. Dywizjonu Trałowców.

Nurkowie muszą zejść pod wodę, przeprowadzić rekonesans, z jakim obiektem mają do czynienia, sprawdzić i potwierdzić, czy to faktycznie jest niewybuch. Następnie przejść do fazy operacji bojowej, czyli już do neutralizacji - tłumaczy RMF FM rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.

/ 8. Flotylla Obrony Wybrzeża / Materiały prasowe

Detonację poprzedza tak zwana procedura odstraszania ssaków morskich i innych zwierząt. To wytyczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jak dodał, udało się zneutralizować 24 pociski. Osiem sztuk zostanie zneutralizowane w innym terminie.

/ 8. Flotylla Obrony Wybrzeża / Materiały prasowe

Neutralizacja pocisków z II wojny światowej u wybrzeży Gdańska 8. Flotylla Obrony Wybrzeża /

Na odcinku linii brzegowej Stogi - Sobieszewo obowiązywał bezwzględny zakaz przebywania w wodzie.

Plaże na tym odcinku zabezpieczały patrole policji, straży miejskiej, żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz patrole ratowników wodnych Gdańskiego Ośrodka Sportu na quadach.