Piękna biżuteria z diamentami to prezent wyjątkowy, luksusowy, bardzo osobisty. Luksus nierozerwalnie łączy się z najwyższą jakością. Projektanci z polskiej marki jubilerskiej ACLARI Diamonds przypominają jednak, że luksus to coś więcej niż szlachetne, trwałe materiały. To także artystyczna wizja, ręczne wykonanie, historia zamknięta w przedmiotach. Jaka jest biżuteria, którą tworzą?

/ Materiały prasowe Podaruj odrobinę luksusu Ponadczasowa biżuteria, która będzie przypominać o pięknych momentach, a przy okazji stanie się osobistym talizmanem, jest czymś wyjątkowym - mówią projektanci z ACLARI Diamonds. To piękny prezent na specjalne okazje. Projekty tej marki łączą w sobie pasję do kamieni szlachetnych i dobrego rzemiosła z ciekawym stylem oraz autorskimi pomysłami. Naturalne diamenty, szlachetne złoto, ponadczasowe, a zarazem nowoczesne formy i ręczne wykonanie z dbałością o najmniejsze detale to wspólny mianownik wszystkich kolekcji. Autorski projekt i ręczne wykonanie Oryginalny pomysł i ręczne wykonanie są dziś wyznacznikami luksusu. W czasach szybkiej mody i masowej produkcji coraz częściej poszukujemy czegoś kreatywnego, bardziej osobistego. Bardziej też niż kiedykolwiek wcześniej cenimy wartość rękodzielniczej biżuterii. Odpowiedzią na tę potrzebę są kolekcje ACLARI Diamonds. Powstają w całości w Polsce. Od zamysłu, przez szkice i selekcję kamieni, po przygotowanie prototypów, a następnie gotowych kolekcji. Jak długo trwa praca nad jednym projektem? Wszystko zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania projektu. Niektóre mamy gotowe w ciągu kilku tygodni, inne dopracowujemy miesiącami. Gdy wstępny projekt jest już gotowy, rozpoczynamy poszukiwania idealnego diamentu - opowiadają jubilerzy z ACLARI Diamonds. To najbardziej czasochłonny etap - dodają. Kamienie selekcjonujemy ręcznie, a następnie również ręcznie oprawiamy je w złoto. Tylko w ten sposób możemy zapewnić jakość, do której daleko seryjnej biżuterii.

Naturalnie piękne materiały Kruszce i kamienie, z jakich wykonana jest biżuteria, przekładają się nie tylko na jej trwałość czy wartość, ale też na wygląd. Naturalne diamenty oprawione w złoto szlachetnej próby to biżuteria w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Tworzymy wyłącznie z naturalnych diamentów oraz złota próby 585 - żółtego, białego lub dwukolorowego - mówi Karolina z gdyńskiego salonu ACLARI Diamonds. Nie pracujemy w ogóle na diamentach syntetycznych ani na białych szafirach, które są mało szlachetne. Każdy diament, który trafia do naszej pracowni, ma odpowiednie certyfikaty potwierdzające jego autentyczność i jakość.

/ Materiały prasowe Ponadczasowe wzornictwo Stawiając na ponadczasowe, a jednocześnie nowoczesne formy, projektanci z ACLARI Diamonds zachęcają do tego, aby biżuterii z diamentami nie trzymać w szkatułce wyłącznie na specjalne okazje. Jak podkreślają, to dodatek, który fantastycznie odnajdzie się także w luźniejszych, casualowych stylizacjach. Biżuteria, która leży nienoszona w biżuteryjnej szkatułce, jest zaprzeczeniem luksusu. Staje się tylko bezużytecznym przedmiotem - mówią. Dlatego projektując, celujemy w pierwszej kolejności w prostotę - wzory dobrze znane, które jednak przyciągają nowoczesnymi akcentami i różnicami w detalach. W portfolio marki znajdziemy cztery autorskie kolekcje, które pokazują, że biżuteria z diamentami ma wiele twarzy. Może być bardziej klasyczna lub wręcz przeciwnie: niezwykle współczesna. Często wręcz awangardowa. Można wybierać spośród kilku kolorów złota i różnych estetyk. Część pierścionków dostępna jest w ofercie indywidualnej. W tym przypadku to klient sam wskazuje diament, który ma zostać zakuty w biżuterii. To piękny prezent dla bliskiej sercu osoby albo po prostu dla siebie. Gdzie kupić biżuterię ACLARI Diamonds Diamentowa biżuteria tej polskiej marki jubilerskiej dostępna jest w sprzedaży online, a w największych polskich miastach także stacjonarnej. Mieszkańców Trójmiasta i okolic zapraszamy do salonu jubilerskiego ACLARI Diamonds w Gdyni, gdzie biżuterię można obejrzeć, przymierzyć i kupić na miejscu. RMF 24