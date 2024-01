Na gdańskiej Wyspie Spichrzów odsłonięto w niedzielę ławeczkę Pawła Adamowicza. Autorem pomnika przedstawiającego zabitego 5 lat temu prezydenta Gdańska jest rzeźbiarz Andrzej Renes.

Bliscy Pawła Adamowicza przy upamiętniającym go pomniku w formie ławeczki / Andrzej Jackowski / PAP

Ławeczka przedstawia Pawła Adamowicza spoglądającego w stronę historycznego Żurawia. Jej oparcie jest ozdobione panoramą przeciwległego brzegu Motławy.

Rzeźba stanęła na środku brukowanej uliczki pomiędzy restauracjami na pobrzeżu, nieopodal łączącej Wyspę Spichrzów z Długim Pobrzeżem kładki obrotowej na Motławie.



Uroczyste odsłonięcie ławeczki / Andrzej Jackowski / PAP

Za każdym razem, kiedy jestem na Wyspie Spichrzów, myślę, jak żal mi, że prezydent Adamowicz nie doczekał otwarcia tych restauracji i miejsc, które tętnią życiem. Ale myślę też: jak to dobrze, że był tak uparty. Wszyscy dziś cieszymy się, że Wyspa Spichrzów wygląda tak, a nie inaczej. To wcale nie był prosty proces. Prezydent z wielkim uporem dążył do tego celu w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dążył, do tego, żeby to miejsce w Gdańsku się zmieniło - mówiła w czasie uroczystego odsłonięcia ławeczki prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wdowa po prezydencie Adamowiczu Magdalena Adamowicz (C-2L), córki prezydenta Antonina Adamowicz (C-P), Teresa Adamowicz (C-P), prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (C-góra) i brat prezydenta, poseł KO Piotr Adamowicz (C-2P-góra) podczas odsłonięcia ławeczki Pawła Adamowicza na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

Paweł ma tutaj ten uśmiech, który nigdy nie schodził z jego twarzy. Był też człowiekiem dialogu. Bardzo długo próbował różnymi sposobami tę Wyspę Spichrzów dobrze, całościowo, zagospodarować. Zapraszam wszystkich do tego, żeby sobie z nim usiąść i porozmawiać - podkreślała wdowa po Pawle Adamowiczu - Magdalena Adamowicz.

Magdalena Adamowicz przy ławeczce upamiętniającej jej tragicznie zmarłego męża / Andrzej Jackowski / PAP

13 stycznia 2024 r. minęło pięć lat od zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, do którego doszło w 2019 r. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na starym mieście w Gdańsku. Prezydent zmarł dzień później po ciosach zadanych nożem.

Pogrzeb Adamowicza odbył się 19 stycznia 2019 r. Urna z prochami prezydenta Gdańska spoczęła w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Za zabójstwo Pawła Adamowicza Stefan Wilmont został nieprawomocnie skazany w marcu 2023 roku na karę dożywotniego pozbawienia wolności.