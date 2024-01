Tęsknię za Pawłem Adamowiczem. Wciąż nie uporałam się z tą stratą - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas uroczystości w piątą rocznicę zamachu na prezydenta Pawła Adamowicza. W sobotę w Gdańsku odbyło się Światełko dla Pawła Adamowicza z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Donald Tusk, Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Adamowicz / Andrzej Jackowski / PAP

"Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności!" - to słowa, które wypowiedział dokładnie pięć lat temu - 13 stycznia 2019 roku prezydent miasta Paweł Adamowicz. Chwilę potem napastnik ugodził go śmiertelnie nożem na oczach tysięcy ludzi.

Do zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na starym mieście w Gdańsku.



"Bieg zdarzeń, ich intensywność i szybkość spowodowały, że wciąż nie uporałam się z tą stratą. Tej pustki po tobie wciąż nie chcę przyjąć i zaakceptować" - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w sobotę. Dodała, że nie przestaje tęsknić za Pawłem Adamowiczem, którego uważała za swojego przyjaciela.

Prezydent Gdańska zwróciła uwagę na atmosferę wspólnoty panującą w czasie żałoby po Pawle Adamowiczu. "Przy całej tragedii sprzed pięciu lat tęsknię za tamtą wspólnotą. Ona była bardzo wartościowa, twórcza, krzepiąca, ale i budująca" - podkreślała prezydent Gdańska.

"Czy nas, gdańszczanki i gdańszczan, zmienił tamten tragiczny, styczniowy wieczór? Z rozmów z wami na co dzień, ale także rozglądając się tutaj, dzisiaj, widzę, że kilka osób kiwa twierdząco głowami" - mówiła Dulkiewicz. Według niej "wiele dobrego może wyniknąć z odrzucenia publicznych i prywatnych praktyk, które doprowadziły do tamtego dramatu".

Wdowa po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, europosłanka Magdalena Adamowicz podkreśliła, że "dzisiaj bycie dobrym człowiekiem wymaga dużo odwagi". "To bardzo zastanawiające, że musimy szczególnie wyróżniać ludzi, osoby, instytucje za to, że chcą być dobrymi. Za to, że pomagają innym, za to, że bronią słabszych. To jest coś, co pokazuje, że nasz świat trochę stanął na głowie. Właśnie dlatego bardzo cieszę się, że powstała ta inicjatywa i po raz trzeci możemy szczególnie wyróżnić tych ludzi" - zaznaczyła.

Donald Tusk, Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Adamowicz, Antonina Adamowicz, Małgorzata Kidawa-Błońska / Andrzej Jackowski / PAP

Tusk składa przyrzeczenie

Pawle, przyrzekam, że nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska i polski naród będą wolni od pogardy i nienawiści, od kłamstwa, że już nigdy złe słowo nie zabije żadnego uczciwego człowieka - powiedział premier Donald Tusk w 5. rocznicę zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Ja dziś jestem tu po to, by powtórzyć słowa z tego dnia, kiedy Paweł zginął. Ślubowaliśmy wtedy, że ochronimy my - gdańszczanie, Polacy, Europejczycy - że obronimy nasze miasto, naszą ojczyznę, naszą Europę od pogardy i nienawiści. I drogi Pawle, przyjacielu, prezydencie - jesteśmy wierni temu ślubowaniu" - mówił w sobotę premier Tusk. "I chcę wam powiedzieć, Paweł by to na pewno nam wszystkim powiedział: nie możemy spocząć" - dodał.

Według Donalda Tuska stajemy jako naród przed pytaniami: "czy ulegniemy pogardzie, nienawiści i kłamstwu, czy przezwyciężymy ten dramatyczny znów moment w historii naszego kraju" i "czy to dziedzictwo Pawła Adamowicza (...) okaże się silniejsze od zła, które rozpleniło się w ostatnich latach w naszej ojczyźnie". Od odpowiedzi na nie zależy - zdaniem szefa polskiego rządu - nasza przyszłość.

Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići zostało laureatem III edycji Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza, przyznawanej za odwagę w krzewieniu wolności. Jak podał gdański magistrat, laureat tegorocznej edycji nagrody - Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići - "od lat 90. niesie pomoc i działa na rzecz odzyskania godności gospodarczej i społecznej autonomii dla tysięcy ludzi, którzy byli ofiarami konfliktów lub prześladowań na całym świecie".

Specjalne wyróżnienie jury trafiło w tym roku do wójt gminy Inhulka (Ukraina) Ally Myronovej.

Ustanowienie Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza jest wspólną inicjatywą Miasta Gdańsk, Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN) i Europejskiego Komitetu Regionów.