Dla województwa pomorskiego i wschodniej części zachodniopomorskiego ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem, któremu mogą towarzyszyć burze wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW ostrzega również przed nagłymi wzrostami stanów wód.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alerty meteorologiczne dla części Pomorza

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami wydane dla województwa pomorskiego i północno-wschodniego krańca województwa zachodniopomorskiego obowiązują do godz. 18 we wtorek.

Według prognoz najpoważniejsza sytuacja może wystąpić w powiatach:

słupskim,

bytowskim,

człuchowskim,

szczecineckim,

koszalińskim,

sławieńskim,

białogardzkim.

/ IMGW / Materiały prasowe

Poważne ostrzeżenia hydrologiczne nie tylko dla Pomorza

Ponadto dla południowo-zachodniej części woj. pomorskiego IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia związane z przekroczeniem stanów ostrzegawczych m. in. w obrębie zlewni Brdy - od jej źródła do Sępólnej. Obowiązuje ono do godz. 9 w środę.

IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Obowiązują one na terenie województwa pomorskiego i północno-wschodnim krańcu woj. zachodniopomorskiego do godz. 19 we wtorek.