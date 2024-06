Prezydent Gdańska zarobiła w 2023 roku około 330 tysięcy złotych. To o kilka tysięcy mniej niż w poprzednim roku. Nasz reporter przeczytał oświadczenie majątkowe Aleksandry Dulkiewicz złożone po rozpoczęciu nowej kadencji.

Aleksandra Dulkiewicz

To kolejny rok, kiedy wynagrodzenie prezydent z Urzędu Miejskiego w Gdańsku rosło. W zeszłym roku Dulkiewicz zarobiła - 270 tys. złotych. W 2022 r. było to 260 tys., a w 2021 r. - 206 tys. złotych.

Do tego Aleksandra Dulkiewicz otrzymała ponad 10 tys. euro z tytułu diet, które wypłaca jej Europejski Komitet Regionów. W 2022 r. było to 16 tys. euro.

Od 2023 roku prezydent dostaje też 904 euro z tytułu diet z Komisji Europejskiej. W zeszłym roku otrzymała też 960 zł i 540 zł za prace na kolejno Collegium Civitas i Uniwersytecie Gdańskim.

Dulkiewicz zaoszczędziła ok. 150 tys. zł. To niecałe 10 tys. zł więcej niż w poprzednim roku. W obcych walutach ma też ok. 670 euro i 100 dolarów amerykańskich. Na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego ma ok. 44 tys. złotych i ok. 23,5 tys. złotych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Do tego ma polisę na życie na pół miliona złotych.

Prezydent Gdańska wciąż jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni ponad 60 m2, którego wartość od 2021 r. wzrosła o około 90 tys. zł. Teraz ma być warte ok. 540 tys. zł.

W oświadczeniu Dulkiewicz wymieniła, że posiada akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, KGHM Polska Miedź, PKO BP i Energii. Według deklaracji prezydent mają być warte około 11,5 tys. zł. Dywidendy wynikające z posiadania akcji przyniosły Dulkiewicz 34 zł zysku.

Do tego ma Fiata 500 1,2 Lounge r. wziętego w leasing do 2025 r. W sumie rat do zapłaty pozostało ok. 14 tys. zł.