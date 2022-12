Grupa nurków-ochotników odnalazła ciało zaginionego 44-letniego płetwonurka, który nie wrócił na brzeg po nurkowaniu w pobliżu starej torpedowni w Gdyni. Na czwartek zaplanowano wydobycie ciała z wody - informuje policja.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zespół doświadczonych nurków z Trójmiasta zebrał się w środę ok. godziny 9. na plaży niedaleko torpedowni w Gdyni. Ich celem było poszukiwanie ciała płetwonurka, który zaginął 11 grudnia podczas powrotu z nurkowania - informuje serwis poświęcony nurkowaniu divers24.pl.

"Warunki były dość dobre, jednak widoczność pod wodą nie przekraczała 30 cm. Pomimo to grupa poszukiwawcza sprawnie przeczesywała wodę w pobliżu torpedowni. Ciało zaginionego płetwonurka udało się odnaleźć po około godzinie nurkowania" - czytamy w serwisie.



Na czwartek rano zaplanowane jest wydobycie ciała z wody. Dziś jest to niemożliwe z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a przede wszystkim na bezpieczeństwo osób biorących udział w akcji - powiedziała PAP oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni Jolanta Grunert.



44-letni mężczyzna zaginął w niedzielę, 11 grudnia rano. Wspólnie z kolegą nurkował w pobliżu starej torpedowni w Babich Dołach. Do brzegu dotarł tylko jeden z nich i o zaginięciu kolegi powiadomił służby ratunkowe. Dziesięciogodzinna akcja poszukiwawcza nie dała rezultatów.