Nawet 1400 osób dziennie zgłasza się po pomoc w białym namiocie, ustawionym przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To centralny magazyn zbiórki "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Najbardziej potrzeba żywności i środków higienicznych.

Punkt pomocy Ukraińcom w Gdańsku / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX

Punkt wsparcia dla osób przybywających z Ukrainy ustawiono przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk 11 marca. Uchodźcy dojeżdżają tu specjalną linią autobusową, która kursuje pomiędzy dworcem Gdańsk Główny, a stadionem w Letnicy.

Przez dwa tygodnie w białym namiocie obsłużono ponad 10 tysięcy migrantów.

"Kolejka się nie kończy"

Średnio każdego dnia jest ich ponad tysiąc. Są takie dni, ze to nawet tysiąc czterysta osób, kolejka się nie kończy. To głównie kobiety z dziećmi. Te osoby rejestrują się, wpisują miejsce pobytu, liczbę osób w rodzinie i następnie udają się do puntu odbioru paczki. Wolontariusze pytają czy są dzieci, dopytują o rozmiar pampersów, numer mleka. Przygotowują paczkę skrojoną na potrzeby danej rodziny - tłumaczy Marta Brulińska z Polsat Plus Arena Gdańsk, z którą rozmawiała reporterka RMF MAXXX, Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.

Samodzielnie uchodźcy wybierają potrzebną im odzież, którą także mogą w tym miejscu otrzymać. W drugiej części białego namiotu przy stadionie są kartony z posegregowaną odzieżą.

Cytat Wedle uznania wybierają co potrzebują. Tak jest prościej, odzież jest posegregowana, są kartony z pościelą. Mamy także wózki dziecięce czy wózki inwalidzkie - wymienia Marta Brulińska.

Jakich produktów potrzeba?

Polsat Plus Arena Gdańsk to centralny magazyn zbiórki "Gdańsk Pomaga Ukrainie". To tutaj mieszkańcy mogą przywozić dary. Te przyjeżdżają tu także w dużych transportach z Wielkiej Brytanii i Francji.

Jednak wszystko szybko się kończy. Zapasy jedzenia topnieją najszybciej. Jak dodaje Marta Brulińska z gdańskiego stadionu, potrzeba żywności - dla osób dorosłych i słoiczki dla dzieci. Ukraińcy pytają o kaszę, słoiki z mięsem, sosy. Potrzeba także środków higienicznych pierwszej potrzeby - dodaje Brulińska.

Obecnie najbardziej potrzebna jest żywność długoterminowa, a więc:

makarony,

kasze,

płatki śniadaniowe,

mleko,

różnego rodzaju konserwy,

mielonki,

pasztety,

gotowe dania w słoikach,

dżemy,

soczki dla dzieci,

woda.

Jeśli chodzi o środki higieniczne: