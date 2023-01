Gdański pisarz, kronikarz i autor wielu książek o mieście z czasów międzywojnia i II wojny światowej Brunon Zwarra będzie miał swój pomnik-ławeczkę. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji pomnika.

Portret Brunona Zwarry w latach młodości / zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN /

Konkurs jest adresowany do profesjonalnych artystów plastyków i architektów posiadających doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonania projektu i realizacji pomnika.

Zaleca się przedstawienie postaci młodego Brunona Zwarry, z nawiązaniem do pierwszego tomu "Wspomnień gdańskiego bówki", a także z ewentualnym nawiązaniem do pamięci Polaków Wolnego Miasta Gdańska - czytamy w regulaminie konkursu. Aby zapoznać się z jego treścią kliknij TUTAJ .

Pomnik znajdzie się przy ulicy Biskupiej 33 w śródmieściu Gdańska. Lokalizacja ta została wskazana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zyskała przychylność Komisji ds. pomników, powołanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

W skład komitetu opiniującego projekty wchodzić będą profesorowie, doktorzy i inżynierowie z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi i Krakowie oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wykładowcy Politechniki Gdańskiej, delegaci Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Stowarzyszenia "Ławeczka Brunona Zwarry" i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zwycięzca otrzyma 30 tys. zł, zdobywca drugiego miejsca - 20 tys. złotych, natomiast trzeciego - 10 tys. złotych. Projekty można zgłaszać do 17 marca, do godziny 15. Autor najlepszej rzeźby zaproszony zostanie do podpisania z wnioskodawcą, czyli Stowarzyszeniem "Ławeczka Brunona Zwarry", umowy na wykonanie pomnika, za które przewidziane jest wynagrodzenie do 200 tys. złotych - informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Brunon Zwarra w wieku 95 lat podczas jednego z wywiadów / Wojtek Ostrowski/Stowarzyszenie Biskupia Górka /

Życiorys Brunona Zwarry

Brunon Zwarra urodził się 19 października 1919 r. w Gdańsku. Jego ojciec był działaczem Polonii Gdańskiej. W latach 1929-1935 Brunon Zwarra uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Od 1935 r. pracował w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu. Należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i Klub Sportowego Gedania.

Został aresztowany przez hitlerowców 14 września 1939 r. Początkowo osadzony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie więziony w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942 r., powrócił do pracy w emalierni.

Po zakończeniu wojny brał udział w odbudowie zniszczonej emalierni i nadal w niej pracował (firma obrała nową nazwę: Zakład Lakierniczo-Emalierski "Gedania").

Od lat 70. XX wieku Zwarra zajął się pracą pisarską. Opublikował zbiór 73 relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku "Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan" (1984), autobiograficzne "Wspomnienia gdańskiego bówki" (1984-1997) oraz powieści "Gdańszczanie" (1999-2001) i "W gdańskiej twierdzy".

W swoich książkach prowadził polemikę z Gunterem Grassem. Według Brunona Zwarry w książce "Blaszany bębenek" Grass miał wypaczyć i szkalować dobre imię Polaków oraz obrońców Poczty Polskiej.

Pisarz zmarł 14 sierpnia 2018 r. Został pochowany na Cmentarzu Oliwskim.