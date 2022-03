We wtorek ruszą prace drogowe na ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku. Jezdnia przed skrzyżowaniem z al. Rzeczypospolitej zostanie poszerzona. W trakcie robót skrzyżowanie będzie cały czas przejezdne, z ruchu wyłączane będą fragmenty poszczególnych pasów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prace mają potrwać do końca maja.

Dzięki poszerzeniu jezdni ul. Kołobrzeskiej na wysokości centrum handlowego Auchan usprawni się ruch na jednym z bardziej uczęszczanych skrzyżowań na Przymorzu. Obecnie pojazdy oczekujące na możliwość skrętu w prawo ograniczają przejazd kierowcom chcącym jechać na wprost lub w lewo - poinformowała Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni.

Przebudowa umożliwi kierowcom wcześniejsze zajęcie pasa do jazdy na wprost lub w lewo i swobodny przejazd. Na prawym pasie będą mogli ustawiać się kierowcy zamierzający skręcić w prawo.

Do połowy kwietnia prace toczyć się będą w strefie przykrawężnikowej oraz poza jezdnią, nie będzie więc utrudnień w ruchu.

Później rozpoczną się roboty na jezdni. W zależności od postępu prac wyłączane będą fragmenty pasów do jazdy na wprost i lewo- bądź prawoskrętu. By zminimalizować utrudnienia prace wykonywane będą w godzinach nocnych - od 22.00 do 6.00.

W czasie przebudowy odcinka ul. Kołobrzeskiej wyłączone będzie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy znajdujące się między centrami handlowymi Alfa Centrum i Auchan. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z sąsiedniego przejścia na wysokości Urzędu Skarbowego.